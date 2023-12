Regione approva bilancio di previsione. «Qualità e efficacia con bassa pressione fiscale»

Ieri, 13 dicembre, Il consiglio regionale del Veneto ha approvato con 33 voti a favore e 9 contrari il bilancio di previsione per il triennio 2024-26 della Regione. «Siamo stati la prima regione italiana ad approvare la manovra finanziaria del prossimo triennio, che ci traghetta verso l’anno nuovo con capitoli definiti e risorse stanziate - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Un risultato che è l’espressione di un poderoso lavoro di squadra. Il confronto proficuo in aula di questi giorni di discussione ha dimostrato, nuovamente, che nei banchi del Ferro Fini siedono donne e uomini che guardano al futuro del Veneto e ai reali bisogni dei veneti».

In estrema sintesi, il bilancio misura nel complesso circa 18,4 miliardi di euro di cui oltre 10 destinati alla sanità. Tra i temi più rilevanti in vista del prossimo triennio: la riconferma di 31 milioni di euro annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto; lo stanziamento di 6,4 milioni per le borse di studio; 10 milioni a favore degli Esu; 3 milioni per il buono scuola; 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio destinati alle opere di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 14 milioni nel 2024 per interventi destinati alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di cui 12,8 a favore dei Comuni e 1,2 destinati a investimenti di tipo diretto; 8,2 milioni nel 2024 e 5 milioni nel 2025 per interventi a favore dei Comuni volti a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale; 2 milioni nel 2024 per interventi sulla viabilità regionale; 5,3 milioni nel 2024 per la viabilità ciclabile, di cui 3,3 destinati alla Treviso-Ostiglia e 2 per percorsi ciclopedonali del progetto Green tour verde in movimento; 3,7 milioni nel 2024 a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda; 1,5 milioni nel 2024 per interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre; 5 milioni nel 2024 ai Comuni per la bonifica ambientale di siti inquinati; 22,6 milioni annui per finanziare lo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali; 9,7 milioni in ogni esercizio del triennio finanziano i livelli aggiuntivi di assistenza: tra questi, le azioni a favore dei soggetti afflitti dalla sindrome di Sjogren e l’attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia da parte dell'università degli studi di Padova presso l'Ulss 2; 13,5 milioni per ciascun esercizio per i danni da vaccinazioni e trasfusioni; 15,5 milioni per gli oneri del trasporto pubblico locale su rotaia nel 2024 e nel 2025 e quasi 17 milioni nel 2026; 16,3 milioni per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province nel 2024 e 16,8 milioni per il '25 e il '26; 4 milioni per ciascun anno del triennio daranno copertura alle future leggi regionali d’iniziativa consiliare.

Nel bilancio si fa riferimento a investimenti finanziati ricorrendo all’indebitamento, ovvero gli oltre 80 milioni da destinare all’impiantistica sportiva per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. E trovano inoltre allocazione le risorse erogate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), pari a complessivi 196,35 milioni per il triennio, oltre a 96,6 milioni nel triennio derivanti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

«Il quadro complessivo che esce da questa manovra ricalca la nostra politica economico-finanziaria, certificata da bilanci approvati senza ricorrere all’esercizio provvisorio e sempre con saldi positivi, con la stabilità delle entrate e la sostenibilità associata ad una gestione efficiente delle spese, garantendo la qualità e l’efficacia del servizio sanitario regionale, ma soprattutto la bassa pressione fiscale sinora adottata - ha commentato l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara (nel video) - Il Veneto è stato premiato dal Ministero dell'economia e finanza per il suo comportamento di spesa assegnandoci 20 milioni di euro da destinare a spese di investimento: un riconoscimento per la virtuosità dimostrata sul fronte del prelievo fiscale. Continuare ad essere una regione attenta a non aumentare il carico tributario, non applicando dal 2010 alcuna addizionale Irpef regionale, mantenendo una elevata qualità dei servizi di fatto ci permette di continuare ad investire nella crescita e nello sviluppo del Veneto. Con un bilancio di previsione che cuba complessivamente 18 miliardi e 200 milioni di euro, riusciamo a dare copertura, già dal primo gennaio 2024, a dei progetti significativi che toccano diverse aree. Nella sanità e nel sociale sottolineo gli interventi in materia di salute mentale per 7,3 milioni. Nell’area ambiente e territorio sono stati confermati 750mila euro complessivi nei tre anni per l’adeguamento idraulico del nodo di Bovolenta e 3 milioni di euro per la realizzazione del velodromo di Spresiano. Nell’ambito del settore culturale abbiamo definito lo stanziamento per lo studio architettonico del percorso esperienziale del museo internazionale del vino a Verona per 80mila di euro e la realizzazione della carta dei vini digitale per 50mila euro, in aggiunta ai 100mila euro fissati per le celebrazioni del 700esimo anniversario della morte di Marco Polo. Infine, per l’area di protezione civile viene confermato l’impegno per l’implementazione del Numero Unico di Emergenza Europeo con a disposizione 6 milioni e 500 mila euro per il 2024».