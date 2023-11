Ramo caduto in Piazza Bra, staticità dell'albero da verificare. «Evento imprevedibile»

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata dal cedimento. I tecnici di Amia hanno eseguito i primi esami: la pianta non è malata e non presenta problemi. Il meteo è una delle concause

Potrebbe non essere abbattuto il cedro di Piazza Bra da cui questa mattina, 12 novembre, si è staccato un grosso ramo. L'albero non sembra malato e non sembra neanche avere problemi di staticità. I tecnici di Amia lo hanno riequilibrato e domani continueranno ad analizzarlo per verificare se l'abbattimento è davvero necessario.

Erano passate le 9 di questa mattina quando un grande ramo si è spezzato dal tronco di un cedro di Piazza Bra, a Verona. Il tronco è caduto su una panchina, ferendo lievemente un uomo di 30 anni e danneggiando un lampione e una cabina telefonica. Il ferito, per un sospetto trauma cranico, è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale di Borgo Trento. E nel frattempo l'area centrale della piazza è stata transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi, tra cui un'autoscala, e sette operatori, i quali hanno verificato che non ci fossero altri feriti. I pompieri si sono poi concentrati sulla pianta, tagliando i rami pericolanti e liberando l'area dalle ramaglie. Ad agevolare il loro lavoro sono arrivati anche gli agenti della polizia locale con il sindaco Damiano Tommasi, i quali erano già presenti in piazza per la cerimonia di commemorazione dei caduti di Nassirya. Le operazioni di vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 12, ma il lavoro di controllo sulla pianta è stato portato avanti dai responsabili della gestione del verde verticale di Amia.

Dall'analisi degli esperti di Amia, l'albero non presenta visivamente alcuna problematica fito-statica. Sarebbe stato dunque impossibile prevedere il crollo, tanto meno in una situazione metereologica serena come quella odierna.

Tuttavia, sarebbe stato proprio il meteo delle scorse settimane una delle concause che hanno portato al cedimento improvviso di questa mattina. Le elevate temperature anche nel periodo autunnale avrebbero infatti favorito la disidratazione dei tessuti del legno, compromettendone la resistenza biomeccanica. A ciò si aggiungerebbe poi un eccessivo carico di vegetazione, con accrescimenti imputabili alla stagione particolarmente piovosa.

Le verifiche di questa mattina hanno accertato che il cedro non presenta segni di malattia. Dall'analisi visiva non sono emerse quelle criticità che avrebbero fatto scattare perizie specifiche per attestare salute e resistenza dell’albero, con indagini statiche e prove di trazione.

Oltre ad aver inizialmente analizzato il cedro, il personale di Amia ha anche contribuito alla rimozione del verde caduto e alla messa in sicurezza della pianta. A seguito della sbrancatura, è stata infatti indispensabile una riequilibratura dell'albero. E domani sarà eseguita una verifica di staticità dell'albero con un tecnico abilitato per stabilire se è necessario proseguire nelle indagini con prove di trazioni o altre prove specifiche.