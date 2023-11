Enogastronomia ed infrastrutture per dare un futuro all'Est Veronese

Far vivere e promuovere lo sviluppo dell'Est Veronese. Un tema ampio, che va dalle infrastrutture alle eccellenze enogastronomiche come l'olio e il vino, e che è stato affrontato nel convegno "Est Veronese - Quale futuro?", organizzato nell'auditorium comunale di Caldiero.

Alla serata hanno partecipato oltre cento persone ed ha aperto i lavori il sindaco di Caldiero Marcello Lovato. L’incontro è stato moderato dal consigliere regionale Alberto Bozza (nel video), che è pure intervenuto presentando le molte possibilità che apre la recente legge regionale sui Distretti del Cibo, e informando sullo stato di attuazione del nascente distretto del cibo veronese "Domini Scaligeri".

È intervenuto poi il direttore di Aipo Enzo Gambin, il quale ha sottolineato l’importanza dell’olivicoltura in particolare nel territorio collinare della zona e la possibilità di estendere gli impianti di olivo, considerato il cambiamento climatico, ad altitudini più elevate.

A seguire, il direttore del Consorzio Tutela Vini Lessini Durello e Soave Igor Gladich e Christian Marchesini per il Consorzio Tutela Vini Valpolicella hanno posto in risalto le opportunità delle rispettive produzioni vinicole e le nuove sfide che i produttori sono chiamati ad affrontare in un mercato sempre più globale.

È spettato a Michele Taioli, consigliere provinciale e vicesindaco di Illasi, sviluppare il tema dell’impulso turistico che verrebbe generato con la costruzione della pista ciclabile della Val d’Illasi, un percorso che attraverserà otto comuni della Valle e dell’Est Veronese, fino alla ciclabile di Zevio.

La situazione turistica della zona, le necessità di sviluppo e le prospettive future erano già state in precedenza esaminate dalla responsabile dello Iat Est Veronese Sara Lucchi.

Ma nessuno sviluppo potrebbe avere luogo in assenza di infrastrutture e, in particolare, senza il completamento della Strada Provinciale 10. Puntando l’attenzione sulla situazione, Emanuele Tosi del "Comitato S.P. 10 Tutta" ha fatto il punto sullo stato dell’opera, i finanziamenti e i tempi necessari per il suo completamento.