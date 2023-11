Con progetto Pa.Ri. a Povegliano si va a scuola di rispetto e pari opportunità

È stato presentato a Povegliano Veronese il progetto "Pa.Ri (Pari Opportunità e Rispetto): a scuola lo impari", un percorso sperimentale di educazione all'affettività e di abbattimento degli stereotipi di genere curato dal servizio educativo territoriale dell'Ulss 9 Scaligera su iniziativa dell’amministrazione comunale e in collaborazione con l'istituto comprensivo Cesari e il Telefono Rosa di Verona.

La presentazione si è tenuta a margine di un incontro con gli studenti della scuola secondaria di primo grado Manzoni, organizzato da Telefono Rosa per riflettere su stereotipi e disparità di genere, durante il quale si è tenuto un momento di ricordo della giovane studentessa veneta Giulia Cecchettin.

Il progetto Pa.Ri. ha come obiettivi favorire una maggiore consapevolezza sugli stereotipi di genere, migliorare la lettura critica dei messaggi mediati dai mezzi di comunicazione e promuovere il dialogo e il confronto tra ragazzi e ragazze su queste tematiche. Proposto come sperimentazione per l’anno scolastico 2023/24 e iniziato il 3 novembre, il percorso educativo coinvolge tutte le classi della Manzoni e prevede tre incontri da due ore differenziati tra classi prime, seconde e terze. Durante gli incontri vengono svolte attività laboratoriali e ludiche, sia individuali che di gruppo, curate da due educatori dell'Ulss.

«I recenti fatti di cronaca, tra cui il femminicidio di Giulia Cecchettin - ha evidenzia la sindaca di Povegliano Roberta Tedeschi (nel video) - confermano come siamo di fronte a un gravissimo problema di civiltà. La nostra amministrazione mette in campo iniziative di sensibilizzazione e fatti concreti, come il progetto Pa.Ri: un percorso sull'affettività che nasce da preoccupanti campanelli di allarme che abbiamo intercettato tramite altri progetti sociali, come l’educativa di strada e il tavolo giovani. Parlo della gelosia, del controllo e di un generale squilibrio nella gestione dei rapporti tra i ragazzi e ragazze. È una battaglia quindi che dobbiamo combattere prima di tutto sul piano culturale. Contro la violenza sulle donne non basta più dire “basta”. È tempo di agire». E l'assessora alle pari opportunità Ambra Pezzon ha aggiunto: «Abbiamo la responsabilità di essere promotori di una comunità educante. Pa.Ri. è un progetto sperimentale a cui stiamo lavorando e che ci prefiggiamo di portare avanti negli anni, da replicare non solo nelle nostre scuole. Il progetto avrà una continuità nei tre anni del percorso scolastico, con il fine di rendere i nostri ragazzi e ragazze consapevoli di essere la voce della cultura del rispetto».

Raffaele Grottola, direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 9 Scaligera ha dichiarato: «Siamo impegnati nell’aiuto delle donne vittime di violenza quando purtroppo i problemi sono ormai conclamati. Abbiamo molto apprezzato questa iniziativa del Comune di Povegliano Veronese, perché va nella direzione della reale prevenzione, investendo in progetti educativi fin dalla preadolescenza».

«Siamo molto orgogliosi e grati dell’opportunità offerta ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di partecipare al progetto Pa.Ri. - ha affermato la dirigente scolastica Emanuela Bruno - che ha tra gli obiettivi quello di aumentare la consapevolezza in merito agli stereotipi di genere. Purtroppo, il pregiudizio una volta interiorizzato non è eliminabile e allora l’unica arma a disposizione è quella culturale. Dobbiamo costruire percorsi di riflessione e momenti di confronto che consentano ai nostri alunni e alle nostre alunne di individuare la presenza di queste "scorciatoie mentali" e lavorare con loro sugli atteggiamenti, i comportamenti e le reazioni che da quello stesso stereotipo discendono. Un lavoro necessario a cui la scuola, come la comunità sociale e politica non possono sottrarsi, perché ora è già tardi».

«Siamo molto contente per il riscontro da parte dei ragazzi, maschi e femmine - ha concluso Lorella Don a margine dell’incontro con gli studenti - Hanno lavorato bene, con entusiasmo, ponendo molte domande. Questo dimostra interesse sull’argomento e va a premiare il lavoro portato avanti dagli insegnanti e dalla dirigente».