Non ancora diplomati al Lorgna-Pindemonte ma già esperti in buste paga

La prossima estate potranno cimentarsi nell'esame di maturità, ma intanto possono dire di essere "diplomati" in buste paga. Alcuni studenti dell'istituto tecnico-commerciale Lorgna-Pindemonte sono stati formati per divenire a tutti gli effetti esperti in buste paga. Un percorso pilota tra i primi in Italia, durato 200 ore, e giunto alla sua terza edizione con il coinvolgimento di un centinaio di studenti, dalla terza alla quinta classe.

Grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio di Verona, l’associazione nazionale dei consulenti del lavoro di Verona, l'Ordine dei consulenti del lavoro di Verona e l'ufficio scolastico provinciale, il pcto (percorso pluriennale per le competenze trasversali e per l’orientamento) si è concluso con la consegna degli attestati, che i diplomandi potranno spendere nel curriculum vitae.

«Il progetto nasce dalla proposta dell'associazione nazionale consulenti del lavoro - ha spiegato Massimiliano Zanetti, che la presiede - al fine di rispondere ad una specifica richiesta di profilo professionale molto richiesta dagli studi professionali, ma di difficile reperimento sul mercato del lavoro: l'addetto buste paga. Si tratta di un progetto concreto tanto che alcuni degli studenti hanno già ricevuto una proposta di lavoro da studi professionali».

Gli studenti di una classe terza hanno ricevuto una specifica formazione tecnico-contabile per la predisposizione delle buste paga negli ultimi tre anni scolastici, a partire al 2020/2021. «Tale formazione è stata curata, oltre che dai docenti in aula - hanno aggiunto Lorenza Dalla Tezza, dirigente scolastico dell'istituto Lorgna-Pindemonte, e Sebastian Amelio, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale - anche da esperti scelti nell’ambito dell'associazione dei consulenti del lavoro e in azienda e si è sviluppata nel rispetto ed in linea con i programmi ministeriali scolastici. Al termine della formazione teorico-pratica, svolta anche tramite la didattica a distanza in epoca di pandemia, gli studenti sono stati accolti presso strutture ospitanti (aziende o studi professionali) per l’attuazione della fase operativa del percorso».

Il progetto si è completato quest’anno, con il riconoscimento, da parte della commissione presieduta dalla Camera di Commercio, delle competenze acquisite attraverso il rilascio, agli studenti del quinto anno che hanno superato un rigido esame, di un’attestazione di competenza di esperto buste paga. «Il progetto di sviluppo dell’orientamento al lavoro e alle professioni a Verona è in fase avanzata - ha sottolineato Daniele Salvagno, componente di giunta della Camera di Commercio di Verona, - e vi è una forte legame di collaborazione tra i numerosi soggetti coinvolti dall'ufficio scolastico provinciale, alle scuole, agli operatori economici e a tutti quei soggetti che contribuiscono a garantire esperienze anche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro come Spisal e Inail. Attualmente sul sito del registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro creato dal sistema delle Camere di Commercio per fare matching tra imprese, professionisti e enti sono disponibili migliaia di percorsi di alternanza scuola lavoro offerti da 1.706 soggetti economici».

Durante il progetto, i ragazzi sono stati ospitati da Vecomp, impresa scaligera specializzata in soluzioni informatiche. «Da tempo collaboriamo con il mondo della scuola - ha concluso Francesco Masini, responsabile marketing e comunicazione di Vecomp - I ragazzi per conoscere come funziona un’impresa devono starci dentro. Abbiamo ospitato volentieri gli studenti facendoli interfacciare non solo con i processi e le dinamiche organizzative, ma anche con le persone che lavorano con noi».