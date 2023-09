Primo giorno di scuola per 105mila veronesi, Zaia: «Studiate e divertitevi»

Saranno più di 105mila gli alunni, le alunne, gli studenti e le studentesse che domani, 13 settembre, vivranno il loro primo giorno di scuola in provincia di Verona. Per molti di loro sarà un ritorno e quindi l'occasione per rivedere quei compagni di classe poco frequentati durante l'estate. Per altri sarà l'inizio di una nuova avventura, soprattutto per i più piccoli che cominceranno la primaria, ma anche per quelli più grandi che inizieranno il ciclo della secondaria di primo o di secondo grado.

Nei corridoi dei plessi scolastici di Verona e del Veneto tornano dunque a suonare le campanelle e per l'occasione il presidente della Regione Luca Zaia ha voluto inviare il suo saluto a tutti gli studenti.

«Voglio rivolgere un saluto, una raccomandazione e una preoccupazione al mondo della scuola che domani riapre in Veneto - ha detto Zaia - Parto dalla preoccupazione. Siamo davanti ad uno scenario che si ripete oramai da anni e cioè che inizia l’anno scolastico sempre con le reggenze e le supplenze e, se è vero che l’annus horribilis è stato il 2028-19 con 40% di reggenze, oggi stiamo per partire con 107 reggenze tra i dirigenti. Lo scorso anno erano 80. Non vi parlo di tutto il tema delle supplenze dei docenti. Ci sono punte anche del 30% di scopertura dei posti. Noi abbiamo un’idea precisa del mondo della scuola. Con l’autonomia puntiamo a gestire in maniera più efficiente l’organizzazione del personale. Non vogliamo attribuirci i programmi scolastici, ma il tema è quello del personale. Penso che un ragionamento complessivo sull’attribuzione della competenza del personale a livello regionale ci permetterebbe di rispondere in maniera più puntuale ed efficiente ai cittadini. E augurando buon lavoro agli insegnanti, voglio mandare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. Lo faccio a partire dai primini, i bambini che si apprestano ad iniziare il primo anno delle scuole primarie, per poi passare a quelli che iniziano le scuole medie, passaggio importante, fino a quelli delle superiori e per finire, poi più avanti, all'università. Ricordatevi che la vita è formazione e che è importante vivere la scuola come indispensabile occasione di socializzazione, dove incontrare amici con cui potreste condividere sfide lungo l’intero arco della vita. E non abbattetevi di fronte alle difficoltà. Ricordate che il successo passa spesso da una sconfitta, studiate e divertitevi».