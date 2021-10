Polizia locale di Verona: in un anno 39mila interventi effettuati

Interventi in favore dell'emergenza sanitaria, lotta al degrado urbano e contrasto al micro spaccio di stupefacenti. Sono queste, oltre al costante e crescente monitoraggio della sicurezza stradale, le principali azioni che hanno impegnato la polizia locale di Verona nel corso dell’ultimo anno. Un'attività che riguarda il controllo di tutto il territorio cittadino e che ha portato alla realizzazione di quasi 39mila servizi da settembre 2020 ad agosto 2021.

Fondamentale l'apporto ricevuto dal nuovo personale, 61 agenti e 8 ufficiali entrati in servizio, frutto delle recenti selezioni concorsuali completate nel corso del 2021.

POLIZIA LOCALE DI VERONA - IL BILANCIO IN QUEST'ANNO DI ATTIVITÀ

Sul fronte Covid-19, più di 23mila le persone controllate e 17.330 le verifiche effettuate in negozi, bar ed altre imprese commerciali.

Per quanto riguarda sicurezza urbana e lotta al degrado, sono stati 1.895 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e 188 le violazioni per accattonaggio accertate. L'introduzione del daspo urbano ha permesso di allontanare alcuni soggetti dalle strade del centro: 792 le persone identificate (contro le 680 del 2020), 402 i provvedimenti emessi, contro i 345 del 2020. Tre le segnalazioni inviate alla questura con richiesta di emissione di provvedimenti di allontanamento.

Il controllo sulla circolazione stradale, invece, registra circa 278mila infrazioni, di cui oltre 70mila per eccesso di velocità, 57.462 per passaggio non consentito in Ztl e 21.316 nella corsia dedicata ai bus. In totale, sono stati 77.943 i punti decurtati dalla patente.

Complessivamente, sono stati 23.562 gli interventi gestiti dalla centrale operativa, fra cui i 1.393 gli incidenti stradali rilevati.

Per la videosorveglianza, rafforzato il sistema di controllo, passato dalle 262 telecamere installate nel 2020 alle 305 del 2021.

i numeri che la polizia municipale di Verona ha realizzato nell'ultimo anno sono stati presentati oggi, 4 ottobre, in vista delle celebrazioni di mercoledì 6 ottobre per il 155esimo anno di fondazione.

«Oltre al consueto e fondamentale controllo della sicurezza di stradale - ha sottolineato il sindaco sindaco Federico Sboarina - nel corso di quest'ultimo anno l'attività della polizia locale è stata particolarmente orientata, causa pandemia, allo svolgimento di servizi di supporto della cittadinanza e, contro degrado e spaccio di stupefacenti, ad un maggior lavoro di verifica in parchi, aree pubbliche e zone più a rischio della città. Quasi 39mila gli interventi effettuati. Un carico di lavoro importante, che per acquisire la massima efficacia e il miglior risultato possibile, ha bisogno che lo Stato garantisca maggiori strumenti. Significativa l'attività contro il degrado urbano, contrastato nelle sue varie forme: identificate 792 persone, crollo della prostituzione passata dalle 212 violazioni registrate nel 2017 alle 11 del 2021, contrasto all'accattonaggio per 188 violazioni, sgomberi per 65 bivacchi e 25 occupazione abusive di edifici. Conseguenza della pandemia e della complessiva chiusura, per un lungo periodo, di luoghi di aggregazione fondamentali per il mondo giovale, come centri sportivi, discoteche e oratori, cresce purtroppo il fenomeno delle baby-gang, che vede coinvolti giovanissimi, anche già dai 12 anni. Un fenomeno che non può risolversi solo con la repressione, ma con interventi correttivi, che aiutino concretamente i ragazzi. Infine, da rilevare, che a fronte di 2.311 controlli effettuati su spazi disabili, i pass ritirati per uso indebito sono stati 34. Una situazione indubbiamente migliorata, ma che registra ancora, da parte di alcuni cittadini, un comportamento inaccettabile, lesivo di un diritto esenzione per le persone con disabilità».

«Da evidenziare - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza Marco Padovani - l'operato dell'amministrazione nella lotta allo spaccio di droga che, oltre a segnare ottimi risultati nel corso di quest’ultimo anno, con 1.895 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati, ci vede oggi impegnati all'acquisizione di una terza unita cinofila, oltre ai già efficienti agenti a quattro zampe Axel e Pico. Specifici controlli sono stati effettuati anche nell’ambito dell’autotrasporto, grazie ad una recente convenzione stipulata fra Comune e Consorzio Zai. Massima l’attenzione rivolta anche per quanto riguarda i pubblici esercizi, la sicurezza nei cantieri e il controllo di discariche abusive e abuso sugli animali».

«Questo secondo anno di Covid - ha evidenziato il comandante della polizia locale Luigi Altamura - è stato più duro del primo. È stata rilevata tanta insofferenza sociale durante i controlli effettuati che, in alcuni casi, reso ancora più difficoltosa l’opera degli agenti. L'amministrazione ha riconosciuto in questi ultimi anni risorse umane ed economiche importanti, che hanno portato all’assunzione di nuovo personale e, sul fronte della sicurezza, al rafforzamento della videosorveglianza. Prioritaria l’attività di controllo in favore della sicurezza stradale, che resta la principale delle competenze in corpo alla polizia locale. Gli incidenti sono aumentati, passando dai 1.288 del 2020 ai 1.393 del 2021, nonostante un lungo periodo di lockdown e di cessazione della circolazione nelle ore serali e notturne, con il coprifuoco. Sono comunque dati incoraggianti, se si confrontano ai quasi 2.300 incidenti registrati nel 2010».

L'ANNIVERSARIO 155 DELLA POLIZIA LOCALE DI VERONA

Le celebrazioni si svolgeranno nella giornata di mercoledì 6 ottobre. Alle 8.15, deposizione di una corona commemorativa alla memoria dei caduti della polizia locale di Verona, all'interno del comando centrale di Via del Pontiere. Seguirà, alle ore 9.15, la Santa Messa nella vicina chiesa di San Domenico. A partire dalle 10.30, avranno inizio le celebrazioni in Piazza Bra. Durante la mattinata, dopo i discorsi ufficiali della autorità, verranno premiati gli agenti che si sono contraddistinti, così come i rappresentanti della 40 associazioni cittadine che hanno prestato supporto durante la campagna vaccinale.