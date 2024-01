Maggiori fondi alla sanità del Veneto. «Abbatteremo le liste d'attesa»

Sono state inserite maggiori risorse nel fondo sanitario nazionale varato dal Cipess e nel 2023 questo ha significato per il Veneto 364 milioni in più rispetto all'anno precedente

Nel 2023, il fondo sanitario nazionale varato dal Cipess è aumentato di circa 3 miliardi, arrivando in totale a circa 128 miliardi, e riservando al Veneto 10 miliardi 415 milioni 365mila euro; 364 milioni in più rispetto al 2022. Il dato è stato diffuso dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alessandro Morelli, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato anche l'assessora alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin (nel video) e il direttore della sanità regionale Massimo Annicchiarico.

«Aver invertito il trend al ribasso degli scorsi anni, con un aumento consistente - ha detto Morelli - è per noi un motivo di orgoglio. Su questa strada intendiamo proseguire anche negli anni a venire, a cominciare dal 2024. Il nostro obiettivo è quello di eliminare le disuguaglianze nell’offerta da parte delle diverse regioni e delle liste d’attesa, cosa che in parte stiamo cercando di fare anche con questo stanziamento. La salute è un diritto di tutti e il Governo deve lavorare affinché questo diritto sia rispettato. Sempre e in ogni angolo del Paese, valorizzando le eccellenze e l’autonomia di scelta delle Regioni a partire dal Veneto».

«Il riparto, per quanto riguarda il Veneto - ha aggiunto l'assessore Lanzarin - copre innanzitutto l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e finanzia tutte le diverse funzioni specifiche. In più, riserva fondi significativi per il recupero delle liste d’attesa. Nel 2023 per questo obiettivo prioritario abbiamo investito, e già speso, 29 milioni di euro, grazie ai quali le liste stanno scendendo significativamente. Nel 2024, lo stanziamento specifico aumenterà, attestandosi tra 35 e 38 milioni. Nonostante le oggettive difficoltà del momento, anche in questo riparto, il Veneto è stato riconosciuto tra le cinque Regioni benchmark, ottenendo per questo una premialità di 49 milioni».