«Pista ciclo-pedonale da Borgo Santa Croce a Santa Maria in Stelle entro fine anno»

In bicicletta da Borgo Santa Croce a Santa Maria in Stelle, lungo il progno della Valpantena. Quasi due chilometri e mezzo di pista ciclo-pedonale che uniranno la sesta e l'ottava circoscrizione di Verona e che completeranno un'opera realizzata solo in parte. Nel 2019, era stato messo in sicurezza il tratto di percorso compreso tra il ponte di Via Zagata e l'incrocio con Via Belvedere. E ora si procede con il completamento vero e proprio della pista. Un intervento che il Comune riesce a concretizzare prima del previsto grazie al finanziamento di 332mila euro ottenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il bando Rurbance. Un intervento che si aggiunge a quello già realizzato del valore di 198mila euro, metà dei quali erogati dalla Regione.

Il progetto definitivo è pronto, ora partono le procedure per la gara e l’affidamento dei lavori, che consistono nel mettere in sicurezza il percorso naturale già esistente e nel livellare e ripristinare tutta la pavimentazione. A protezione della pista ciclo-pedonale sarà posizionata una nuova staccionata in acciaio corten, un materiale altamente resistente che non ha bisogno di manutenzione e che si integra molto bene con l’ambiente naturale circostante. L’obiettivo è completare l’opera entro l'anno.

«Prosegue il complesso e importante lavoro per interconnettere tutto il territorio comunale con percorsi ciclabili e ciclo-pedonali - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto - Abbiamo appena inaugurato il percorso di circa 2 chilometri che collega Porta Palio a Castelvecchio, è iniziato il cantiere per la pista ciclabile che unirà il Saval a Ponte Catena con 4 chilometri di tracciato lungo la circonvallazione interna che i cittadini potranno percorrere in sicurezza per spostarsi tra un quartiere e l’altro».

«Questo percorso è uno dei più frequentati dai cittadini, che amano attraversalo sia in bici che a piedi - ha aggiunto l'assessore Marco Padovani - Il suo completamento fino a Santa Maria in Stelle è uno degli obiettivi che ci siamo posti per rispondere alle continue richieste dei cittadini e in particolare dai residenti delle circoscrizioni sesta ed ottava. Siamo contenti di poterlo concretizzare prima del previsto e puntiamo a consegnare l’opera alla comunità prima della fine dell’anno».