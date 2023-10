Piantagione di marijuana nel giardino di casa, denunciato 60enne

Le piante di marijuana trovate dai finanzieri di Villafranca in un'abitazione di Sona sono in tutto 52. Trovati anche hashish, rami essiccati e semi di cannabis indica

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Villafranca di Verona hanno trovato una piantagione di marijuana a Sona, coltivata nel giardino di una casa. Le piante di marijuana rinvenute sono in tutto 52 ed il proprietario, un sessantenne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, non era in possesso delle previste autorizzazioni per la loro coltivazione.

Il ritrovamento ha fatto scattare una perquisizione dell'abitazione a cui ha partecipato anche un'unità cinofila. Nella casa, i finanzieri hanno trovato altra marijuana, hashish, rami essiccati e semi di cannabis indica. Inoltre, una stanza era stata dedicata alla prima fase della coltivazione delle piante, con tanto di vasca di riproduzione, lampada riscaldabile e tre bilancini di precisione.

Le attività si sono concluse con il sequestro delle piante, della sostanza stupefacente e del materiale rinvenuto. E con la denuncia del 60enne per produzione e spaccio di sostanza stupefacente.

L'operazione si è conclusa a distanza di poche settimane da altre due importanti attività antidroga svolte dalle Fiamme Gialle scaligere.

Il mese scorso, dopo un pericoloso inseguimento, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona hanno sequestrato 16 chili di hashish ed hanno arrestato un uomo per traffico di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

E la scorsa settimana vicino alla stazione di Peschiera del Garda, grazie al fiuto del cane antidroga Zack, i militari del gruppo di Villafranca di Verona hanno arrestato un trentatreenne che trasportava 34 chili di hashish nel suo bagaglio a bordo di un autobus extraurbano. La sostanza stupefacente, se immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe potuto fruttare circa 340mila euro.

Dall’inizio dell’anno, sono oltre 200 gli interventi svolti dalle Fiamme Gialle di Verona, che hanno consentito di sequestrare circa 140 chili tra hashish e marijuana e 220 chili di cocaina. Gli arresti per droga sono stati 16, 33 le denunce e 240 le segnalazioni alla prefettura.