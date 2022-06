«Riattivate i servizi sanitari in Via Valeggio», mille firme raccolte dai medici

Depositata in quarta circoscrizione la petizione per far tornare nel centro del quartiere Santa Lucia i servizi persi a causa della mancata sostituzione dei professionisti andati in pensione

I medici di medicina generale degli studi medici associati di Via Villafranca e di Via Tanaro, a Verona, hanno recentemente promosso una petizione con raccolta di circa mille firme per la riattivazione dei servizi del centro distrettuale di Via Valeggio, nel quartiere di Santa Lucia.

Il centro, per anni, ha fornito servizi socio-sanitari territoriali nella zona della quarta circoscrizione ed ha perso figure specialistiche fondamentali, come il fisioterapista, il cardiologo, il dentista o l'oculista, perché i professionisti che lì svolgevano il loro lavoro e che sono andati in pensione non sono stati sostituiti. Al momento, infatti, sono attivi soltanto gli sportelli per le pratiche amministrativo-burocratiche.

Per una visita specialistica, i pazienti che non si vogliono rivolgere ai privati devono spostarsi nelle sedi Ulss di Via Poloni, all'ospedale di Borgo Trento oppure a quello di San Bonifacio. Spostamenti che per pazienti fragili o anziani possono essere molto disagevoli.

La petizione è stata depositata in quarta circoscrizione ed oggi, 3 giugno, il presidente della circoscrizione Carlo Badalini ha voluto darne risalto insieme ai dottori Alessandro Dalla Riva e Sandro Bellamoli, medici di base dello studio di Via Villafranca, e Claudio Sovran, medico di base dello studio di Via Tanaro. «Con questa petizione pubblica, i medici di famiglia di Santa Lucia e Golosine chiedono la riattivazione dei servizi sanitari in Via Valeggio - ha dichiarato Badalini - Quella sede socio-sanitaria deve diventare il polo della medicina territoriale e offrire ai cittadini i servizi di prevenzione, cura e riabilitazione necessari per la tutela della salute».