Federica Pellegrini insieme alla Regione per vincere il Covid con la terza dose

«Questa volta vince la terza». Questo lo slogan scelto dalla Regione Veneto per la campagna di promozione della terza dose di vaccino anti-Covid. Una campagna che vede come testimonial Federica Pellegrini e che non è fatta solo di parole ed immagini. Sono più di due mesi ormai che la campagna vaccinale contro il coronavirus in Veneto è sbilanciata sulle terze dosi.

Anche nella giornata di ieri, 22 dicembre, su 47.584 somministrazioni di vaccini anti-Covid, le terze dosi sono state 41.372. Molte di meno le prime dosi (3.934) e le seconde (2.278). In provincia di Verona, l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona hanno somministrato ieri 8.516 dosi e finora sono state inoculate in tutto 8.799.202 dosi in tutta la regione e 1.636.205 nel Veronese.

Le terze dosi finora somministrate tra i residenti in Veneto sono state 1.419.606 (29,3% della popolazione totale), mentre il numero di veneti con almeno una dose di vaccino in corpo o con una dose prenotata è di 3.847.986.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 22 dicembre 2021