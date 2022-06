Pediatria del Mater Salutis più bella grazie alle opere degli studenti del Minghetti

I muri del reparto di pediatria dell'ospedale Mater Salutis di Legnago sono stati resi più belli grazie alle opere realizzate dagli studenti del Minghetti, il liceo artistico legnaghese. E per rendere omaggio al lavoro degli studenti è stata svelata una targa, alla presenza del direttore dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, del dottor Francesco Raineri per la direzione medico ospedaliera del Mater Salutis, del direttore della pediatria Federico Zaglia e di una rappresentanza del liceo composta da Alessandra Varolo, Jessica Visentin, Sofia Signoretto, Deianira Trinchera e Alessandra Mocciaro, tutte guidate dalla dirigente Luisa Zanettin (nel video, Zanettin interviene dopo il dottor Zaglia).

Al progetto hanno collaborato anche l'artista Henry Alexander Hough, Mara Di Sorbo e Massimo Bozzolin. Inoltre, allo svelamento della targa, era presente anche un gruppo di studenti del biennio 2018-2019 e 2019-2020 del Minghetti, a rappresentare il centinaio di ragazzi che ha contribuito a dipingere i "murales" con palloncini, sirenette, pirati, delfini, giraffe, gattini, cavallucci marini, topolini ed tutte le altre figure che ora abbelliscono il reparto di pediatria.

«Queste opere che avete regalato all'ospedale di Legnago rendono davvero più belle e accoglienti le sale di pediatria - ha detto il dottor Girardi - Si tratta di un regalo che avete fatto soprattutto ai piccoli pazienti. Queste figure colorate, questi animali e personaggi di fantasia possono, seppure per qualche momento, distrarre e far sorridere i bambini ospitati nel reparto».

I docenti e i dirigenti del liceo artistico hanno spiegato che i disegni sui muri sono frutto del talento e del sentimento dei ragazzi. «Ogni opera d'arte è una creatura del suo tempo, spesso è madre dei nostri sentimenti - hanno detto - Ogni epoca realizza una propria arte, che non può essere ripetuta. Ed è per questo che l’esperienza al Mater Salutis è stata per noi e per i ragazzi davvero unica. Un’occasione di crescita: mano a mano che il progetto si concretizzava, è diventata un'esperienza diversa da quella che tutti si aspettavano all’inizio, più profonda e formativa. Una vera esperienza di vita: donare il proprio talento per rendere più accogliente un reparto dell’ospedale frequentato dai bambini».