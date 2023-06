Orso sull'Alto Garda filmato per le strade di Arco. «Spaventato e in fuga»

Per il momento ci sono stati avvistamenti solo nell'area trentina, ma scalpore e soprattutto preoccupazione sono stati vissuti anche sulla sponda veronese del Lago di Garda. Scalpore e preoccupazione generati da una serie di filmati condivisi su i social network che riprendevano un orso tra le strade di Arco di Trento, nell'Alto Garda.

L'animale è stato visto tra le 5 e le 6 di questa mattina, 13 giugno, tra Via Venezia e Via Narzelle di Arco. A riprenderlo con i loro telefonini sono stati alcuni automobilisti che lo hanno ripreso anche dirigersi verso il locale ospedale San Pancrazio. L'orso era solo e non ha aggredito nessun abitante della zona. Anzi, è sembrato spaventato e in fuga.

Della presenza dell'orso sono stati subito informati la Provincia di Trento ed il sindaco di Arco Alessandro Betta. Per ricostruire l'accaduto è intervenuta la Forestale che in una nota riportata da Federico Bonati di Trento Today ha fatto sapere che l'orso «ha attraversato il paese per spostarsi verso la montagna. I fatti sono accaduti nelle prime ore del mattino. Si registra anche il contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l'orso come spaventato ed in cerca di vie di fuga». Ed il sindaco Betta ha aggiunto: «Con ogni probabilità l’orso ha attraversato il nostro territorio andando verso ovest e provenendo da nord-est, forse dal Monte Stivo-Baldo. Si tratta di un animale in dispersione, non confidente e pur passando vicino ai rifiuti è scappato fuggendo alla vista delle persone».