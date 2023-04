Orsi, corridoi per farli arrivare in Veneto. Zaia contrario: «Non li vogliamo»

«Non è una lotta contro il Trentino, che ha tutto il nostro aiuto e la nostra solidarietà - ha specificato il presidente della Regione - Ma ai corridoi per far venire dal Trentino in Veneto gli orsi dico no»

Nessun corridoio per far arrivare gli orsi del Trentino nel Veronese e quindi in Veneto.

Dopo l'uccisione di Andrea Papi da parte di JJ4, il confronto sul destino dell'orsa e sulla gestione degli animali selvaggi è sempre più duro. Da una parte c'è il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti che non sente ragioni e continua ad ordinare la soppressione di JJ4. Dall'altra parte ci sono animalisti e non solo che contestano la decisione di Fugatti, con proteste che hanno interessato anche il territorio veronese.

Territorio veronese che potrebbe essere interessato anche più direttamente in questa vicenda, perché si è cominciato a parlare di corridoi per spostare gli orsi in eccesso dal Trentino nelle regioni vicine, quindi Veneto e Lombardia. E in base anche a segnalazioni del passato, gli orsi non avrebbero difficoltà a spostarsi sulle montagne scaligere.

Ma il presidente della Regione Veneto ha abbassato la sbarra agli orsi. «Corridoi per gli orsi noi in Veneto non li vogliamo - ha detto - Ci spiace per il collega Fugatti ma se il problema fosse a rovescio anche lui direbbe di no. Non è una lotta contro il Trentino, che ha tutto il nostro aiuto e la nostra solidarietà. Ma ai corridoi per far venire dal Trentino in Veneto gli orsi dico no».