Orientamento post diploma, 300 studenti interessati. I lavori più richiesti

Grande partecipazione all'evento «Orientiamoci insieme» della Camera di Commercio di Verona. Servizi informatici e delle telecomunicazioni, costruzioni e industria del legno i settori più in difficoltà per reperire personale

Boom di partecipanti all'edizione 2023 di «Orientiamoci insieme» che la Camera di Commercio di Verona ha dedicato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, per fornire loro una "mappa" utile a scegliere in modo efficace il percorso di studi, di perfezionamento post diploma oppure d'ingresso nel mondo del lavoro.

Al seminario promosso dall’ente scaligero in collaborazione con la rete Orienta Lavoro, Università degli Studi di Verona, Its Academy, T2i e Invitalia hanno partecipato in presenza 300 studenti, provenienti da sette scuole secondarie di secondo grado, mentre 17 classi si sono collegate in streaming. Numeri significativi che testimoniano l’interesse dei ragazzi per il loro futuro accademico e lavorativo, considerate le difficoltà che le scuole hanno attraversato negli ultimi due anni di pandemia.

«Orientamento al lavoro vuol dire sapere dove andare quando si procede verso una meta - ha sottolineato Riccardo Borghero, segretario generale della Camera di Commercio di Verona - Il percorso di orientamento professionale e auto-imprenditoriale fornisce la mappa per scegliere bene il percorso di studi, di perfezionamento, di ingresso nel mondo del lavoro e dell’economia. La scelta del lavoro e dei percorsi futuri di studio è uno dei più importanti processi decisionali della vita, per cui necessita di una guida in grado di attivare informazioni utili, occasioni di ascolto, scambio e confronto per avere successo non servono formule magiche, ma metodo e strumenti da utilizzare con efficacia».

Secondo i dati elaborati dal Sistema Informativo Excelsior (Unioncamere-Anpal) nella provincia di Verona i settori con maggior difficoltà di reperimento di personale sono i servizi informatici e delle telecomunicazioni, le costruzioni, l’industria del legno e del mobile, le industrie metallurgiche e quelle di fabbricazione di macchinari, attrezzature e di mezzi di trasporto.

Le professioni più richieste nel 2022 sono state quelle di addetto nelle attività di ristorazione, di addetto alle vendite e ai servizi di pulizia, di autista, di addetto alla logistica, alla segreteria e agli affari generali.

Favorire l'incontro della domanda con l'offerta di lavoro diventa dunque ancor più di primaria importanza, per garantire la ripresa e il pieno ritorno alla normalità. Sul sito del Registro Alternanza Scuola Lavoro creato dal sistema delle Camere di Commercio sono disponibili migliaia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), offerti da 1.714 soggetti nella provincia di Verona. Si tratta di un importante strumento per creare una relazione biunivoca tra sistema economico e scolastico.