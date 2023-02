Olimpiadi di Milano-Cortina, Zaia: «Con le opere che ci riguardano siamo nei termini previsti»

Incontro a Venezia della cabina di regia per le infrastrutture da sviluppare per l'evento sportivo del 2026. Confermate in Arena le cerimonie di chiusura dei giochi olimpici e di aperture dei giochi paralimpici

Oggi, 27 febbraio, Palazzo Balbi a Venezia ha ospitato la cabina di regia sulle infrastrutture delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Una riunione dove si è discusso tanto e dove si è deciso anche molto, tanto che il presidente del Coni Giovanni Malagò l'ha definita «la riunione migliore da quando abbiamo avuto l'onore di organizzare le Olimpiadi».

Il padrone di casa è stato il presidente della Regione Luca Zaia che ha dato un'ulteriore conferma per l'Arena di Verona. Nell'anfiteatro di Piazza Bra si terranno, infatti, due cerimonie: la chiusura dei giochi olimpici e l'apertura di quelli paralimpici. L'Arena sarà dunque una delle infrastrutture in cui andranno in scena le Olimpiadi e quindi anche a Verona tutto dovrà essere pronto.

Come tutto dovrà essere pronto anche nel resto del Veneto. «Quella di oggi è stata una riunione molto operativa e avevamo molti punti all'ordine del giorno - ha commentato Zaia - Oggi si è deciso gran parte del lavoro che si farà nei prossimi mesi. E per quanto riguarda le opere olimpiche che riguardano Cortina e le Dolomiti siamo nei termini previsti».

E le infrastrutture più importanti per le Olimpiadi sono indubbiamente gli impianti sportivi, come ricordato da Malagò. «Mi sono permesso di dire che di tutte le questionI all'ordine del giorno, gli impianti sportivi rappresentano la priorità, perché senza non è possibile fare le Olimpiadi - ha dichiarato il presidente del Coni - Abbiamo trattato tutti i temi e le scelte si stanno schiarendo momento dopo momento, poi è chiaro che ci sono delle valutazioni finanziarie che competono al Governo. Ma il mondo dello sport oggi è particolarmente soddisfatto».

Presente all'incontro anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini che ha assicurato che l'80% delle infrastrutture finirà in tempo utile. «Stiamo sbloccando cantieri e progetti - ha detto Salvini - Se tutti avessero fatto il loro lavoro negli anni precedenti, sarei più tranquillo. Però non rimpiango il passato e dico che le Olimpiadi saranno un'eccezionale occasione di sviluppo non solo per Milano e Cortina, ma per tutta Italia».