Per l'Arena 18 milioni di euro, Zaia: «Non li avremmo avuti senza le Olimpiadi 2026»

Non è stata una cabina di regia semplice quella che si è riunita mercoledì scorso, 12 aprile, a Palazzo Chigi. Sulle infrastrutture legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono state prese due decisioni importanti, mentre rimane in sospeso la scelta della struttura per le gare di velocità di pattinaggio.

Per Verona, la novità più interessante è lo stanziamento di 18 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'Arena, dove si terranno le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi. Gli interventi all'anfiteatro di Piazza Bra lo renderanno più accessibile alle persone con disabilità. Un'eredità che i Giochi Olimpici Invernali del 2026 lasceranno alla città di Verona, come evidenziato nella video-intervista dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Non resterà invece l'erediatà del Villaggio Olimpico di Cortina. La struttura sarà realizzata a Fiames, avrà un costo di circa 39 milioni di euro e sarà smontato al termine delle Olimpiadi. «Il villaggio sarà nel segno del rispetto dell'ambiente, costituito da moduli mobili che saranno smontati al termine dei Giochi - ha spiegato Zaia - L’analisi comparativa tra le varie opzioni è durata molto tempo, valutando le diverse progettualità, esaminando tutti gli aspetti tecnici, i costi, l'impatto ambientale. E Fiames è risultata la scelta migliore, anzitutto sul piano tecnico».

È battaglia, invece, per la pista di pattinaggio di velocità. Durante la riunione di mercoledì non è stato trovato un accorto. È infatti spuntata l'ipotesi di svolgere le gare nell'Oval Lingotto di Torino, impianto che ospitò le gare delle Olimpiadi Invernali del 2006. Sembra però molto più probabile che la pista di pattinaggio sarà ricavata nella fiera milanese di Rho, come spiegato da Massimiliano Melley su Milano Today.