Nuovo polo socio-sanitario inaugurato a Bovolone. «Spazio di ascolto e cura»

Sistemati nelle ex scuole maschili gli uffici comunali dei servizi sociali e tutti i servizi per la disabilità dell'Ulss 9 Scaligera attivi nell'ospedale San Biagio

Un nuovo polo di servizi dove i cittadini di un ampio territorio potranno trovare sollievo e ascolto grazie alla presenza degli uffici comunali dei servizi sociali di Bovolone e dei medici dell'Ulss 9 Scaligera. Ieri, 13 giugno, nelle ex scuole maschili di Bovolone è stato inaugurato il nuovo polo dei servizi socio-sanitari alla persona. Evento che ha permesso anche di ricordare anche la recente apertura dell’ambulatorio medico di Villafontana, dove due medici di assistenza territoriale andranno a sostituire il medico di medicina generale andato recentemente in pensione.

«Si tratta di un cammino che finalmente arriva a conclusione dopo anni di lavori e progetti condivisi e portati avanti con i referenti dell'Ulss - ha dichiarato il sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani - Abbiamo riqualificato un edificio da diverso tempo inutilizzato per donarlo alla cittadinanza al pieno delle sue potenzialità: esso, quindi, diventerà uno spazio di ascolto e cura per tutti i cittadini del territorio anche oltre i confini di Bovolone. Assieme a questo, poi, partirà un servizio di assistenza territoriale a Villafontana dove due medici doneranno la propria professionalità ai nostri concittadini fornendo loro l’assistenza primaria necessaria. Siamo davvero felici di aprire questi due servizi: la collaborazione e l’impegno di tutti permettono di raggiungere i migliori risultati per il benessere della nostra città e oltre».