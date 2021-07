A Verona, in arrivo un'altra statua di Dante. «Sarà uno spettacolo per gli occhi»

Dante Alighieri rivivrà in un altro spazio della città. Proseguono le iniziative per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. L'ultima, in ordine temporale, è la statua promossa dal comitato scaligero della Società Dante Alighieri e realizzata dal maestro Albano Poli. Un dono per Verona, una delle tre città dantesche d’Italia. Un’opera che rimarrà nella storia come uno dei simboli delle celebrazioni e dell’anniversario 2021. E che verrà svelata solo nel momento dell’inaugurazione. Quello che si sa già è che la scultura non sarà solo un manufatto da ammirare e fotografare ma avrà la capacità di entrare in relazione con le persone. E di attivare una sorta di riflessione personale con quello che rappresenta il percorso dantesco tra Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Per l’occasione, grazie alla collaborazione con la cantina Ca’ dei Frati, sono state realizzate tre etichette che ricordano le cantiche dantesche. E una medaglia in bronzo, opera di Dream App, che da quest’anno in poi sarà utilizzata dalla Società Dante Alighieri, a ricordo dell’anniversario.

«Verona non era mai entrata nei festeggiamenti danteschi, un risultato che abbiamo conquistato e rivendicato con forza e che merita di essere fissato nella storia - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Un traguardo che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione di tante realtà cittadine che hanno fatto la loro parte, raccogliendo il nostro invito a coordinarci per arrivare pronti a queste importanti celebrazioni. Un lavoro corposo fatto in sinergia con il comitato di Verona della Società Dante Alighieri, nata proprio con questa vocazione».

«Sarà uno spettacolo per gli occhi – ha affermato la presidente del comitato di Verona della Società Dante Alighieri Maria Maddalena Buoninconti - sono certa che diventerà una delle statue più fotografate di Verona. Non possiamo che essere orgogliosi di dare questo contributo importante alle celebrazioni dantesche, quello di Verona, infatti, è il comitato più antico della Società Dante Alighieri e si è sempre prodigato per diffondere l’opera del Sommo Poeta».