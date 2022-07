A San Giovanni Ilarione il centro prelievi dell'Ulss 9 Scaligera ha una nuova sede

Il servizio gestito dall'associazione Anteas e riservato agli over 65 è attivo ogni giovedì dalle 8 in Via degli Alpini 10

Una nuova sede per il centro prelievi dell'Ulss 9 Scaligera gestito a San Giovanni Ilarione dall'associazione Anteas. I nuovi spazi dedicati al servizio, riservato agli over 65 e in programma il giovedì dalle 8 in poi, si trovano in via degli Alpini 10.

Oggi, 26 luglio, all'inaugurazione erano presenti il direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi, al direttrice del distretto dell'Est Veronese Maria Beatrice Gazzola, il sindaco di San Giovanni Ilarione Luciano Marcazzan ed Augusto Gambaretto in qualità di presidente del coordinamento provinciale Anteas e dell'Anteas di San Giovanni Ilarione. L’inaugurazione è avvenuta anche alla presenza di numerosi volontari.

Ha sottolineato l'importanza del centro prelievi il direttore Girardi, dicendo: «Si tratta di un servizio essenziale per le persone fragili di tutta la vallata. In questo ambulatorio dell’Ulss 9 vengono effettuati oltre 2.100 prelievi ogni anno, grazie alla collaborazione con una realtà del volontariato come Anteas, un connubio che mantiene un importante servizio anche in una zona non centrale della nostra provincia».

«Il servizio che offre questo centro prelievi è molto utile, a livello periferico e capillare, per la popolazione ha confermato la dottoressa Maria Beatrice Gazzola - Le persone, altrimenti, sarebbero costrette a raggiungere sempre l'ospedale di San Bonifacio. Si tratta di prelievi semplici, di routine, fissati ogni 15-20 giorni. Il tutto è reso possibile grazie all’impegno del laboratorio del Fracastoro e dei volontari di Anteas».

«Si tratta di un servizio gratuito, reso possibile grazie ai nostri 18 volontari - ha affermato Gambaretto - Ad attuare la procedura del prelievo sono 9 infermieri professionali. Poi possiamo contare su altri volontari per l’inserimento dati e per l’accoglienza delle persone. Lo facciamo con orgoglio, collaborando con l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e con il Comune di San Giovanni Ilarione».

Ed il sindaco Marcazzan ha concluso: «L’attività al centro prelievi di Via degli Alpini è frutto della collaborazione tra Ulss 9, Anteas e Comune. Un’attività che continua, ora, in una nuova sede».