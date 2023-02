Nuova risonanza magnetica al Mater Salutis. «Innovazione importante»

Oltre 1 milione di euro, a tanto ammonta l’investimento per l’installazione della nuova risonanza magnetica all'ospedale Mater Salutis di Legnago. Il costo del nuovo macchinario messo a disposizione dell'unità operativa complessa di radiologia diretta dal dottor Lamberto Bologna è di 700mila euro, mentre i lavori di allestimento e installazione sono costati 380mila euro. «L’investimento - ha commentato il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi - rappresenta un nuovo importante tassello nel processo di rinnovamento del parco tecnologico diagnostico-strumentale, portato avanti in tutte le strutture ospedaliere e territoriali».

Oltre al direttore generale Girardi, alla cerimonia di inaugurazione c'erano Manuela Lanzarin, assessore a sanità e servizi sociali della Regione Veneto; Denise Signorelli, direttore sanitario dell'Ulss 9; Marco Luciano, direttore medico ospedaliero del Mater Salutis; Francesca Fornasa, direttore dipartimento intraziendale strutturale diagnostica per immagini della Ulss 9; Lamberto Bologna, direttore della radiologia del Mater Salutis; Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona; Graziano Lorenzetti, sindaco di Legnago; don Gianni Naletto, delegato vescovile della pastorale sanitaria, e una folta rappresentanza dei sindaci della Bassa Veronese.

L'assessore regionale Manuela Lanzarin ha sottolineato come «per l'ospedale di Legnago questa nuova risonanza magnetica rappresenti un’innovazione importante. La Regione Veneto c’è ed è a fianco di una Ulss che è estesa, importante e complessa. Un'azienda che ha saputo tenere nei momenti difficili dell’emergenza pandemica e tiene anche oggi. L'obiettivo della sanità della Regione è essere puntuali nell’erogazione dei servizi e più vicini possibili alle esigenze dei cittadini. Purtroppo non ci riusciamo sempre, e di questo ne siamo consapevoli, ma sappiamo che stiamo mettendo in campo, con grande impegno, tutte le possibilità e le sinergie in nostro possesso. Il momento è difficile ma la nostra attenzione alla qualità del servizio è la priorità. Abbiamo capito che l’investimento continuo in sanità paga, in termini di qualità del servizio».

«Le macchine, alla fine, le fanno funzionare le donne e gli uomini della nostra azienda - è stata la riflessione di Denise Signorelli - Chiedo a tutti questi professionisti di far funzionare appieno queste macchine, nel segno della qualità di un servizio,che deve includere anche cortesia e attenzione verso i pazienti. Sempre più dobbiamo unire questi tre aspetti: la tecnologia delle macchine, la professionalità di medici ed operatori, insieme alle attenzioni verso tutti i cittadini che si rivolgono a noi. Tutto questo chiude il cerchio sulla qualità del servizio».

La dottoressa Francesca Fornasa ha posto poi l’accento sul continuo rinnovamento dei macchinari della Ulss, passando poi a evidenziare «abbiamo medici motivati, giovani e meno giovani, e siamo riusciti a creare gruppi di lavoro trasversali, con protocolli comuni».

Il presidente della Provincia Pasini ha ribadito «il concetto di fare squadra, tutti insieme, noi sindaci e l'Ulss 9 tutta. Auguro a tutti buon lavoro, soprattutto in vista degli appuntamenti futuri. E mi riferisco all’investimento dei fondi previsti dal Pnrr e del nuovo ospedale di Legnago, in un momento di crisi e di mancanza di personale ma anche di materie prime. Solo uniti potremo vincere le sfide future di Verona e del Veneto».

Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti ha ribadito che il Mater Salutis non è solo l'ospedale di Legnago, «ma una struttura di riferimento per un territorio molto più ampio».

A spiegare le caratteristiche tecniche della nuova risonanza magnetica è stato il dottor Bologna. «È una apparecchiatura "ad alto campo" con un magnete da 1,5 Tesla, dotata delle tecnologie più avanzate che massimizzano la qualità diagnostica e riducono la durata dell’esame. Rappresenta l’ultima generazione di sistemi di risonanza magnetica, con l’acquisizione dell’immagine completamente digitalizzata».

La nuova risonanza magnetica consente di eseguire gli esami di risonanza magnetica per tutti gli ambiti diagnostici (neurologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oncologia, ortopedia, senologia, gastroenterologia, urologia) e di tutti i settori del corpo umano: dai più tradizionali (come quelli articolari e neurologici) a quelli decisamente più complessi e impegnativi (quali cuore, mammella e organi dell’addome e apparato circolatorio) fino allo studio multiparametrico della prostata. Si possono eseguire scansioni dalla testa ai piedi, senza riposizionamento del paziente, raggiungendo un campo di vista fino a 205 centimetri. Inoltre, la risonanza magnetica è dotata di un foro di entrata di 70 centimetri di diametro e di una lunghezza di 157 centimetri che permettono di migliorare il comfort dei pazienti, soprattutto quelli claustrofobici. E grazie alle più recenti applicazioni dell'intelligenza artificiale, offre maggiore rapidità nell’acquisizione dell’esame e si adatta alle caratteristiche di ogni singolo paziente, rendendone possibile l’esecuzione anche in quei casi in cui si doveva rinunciare per limiti fisici o clinici. Ridurre i tempi di acquisizione dell’esame limita il rischio di artefatti nell’immagine causati dal movimento (volontario o involontario) del paziente durante la scansione. Inoltre velocizzare l’acquisizione è il fattore fondamentale per permettere la visualizzazione di rapidi cambiamenti fisiologici e per gli studi dinamici con mezzo di contrasto.