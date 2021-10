Nel 2022 Gardaland avrà la prima attrazione al mondo inspirata ai film di Jumanji

È stata posata la prima pietra grazie anche all'aiuto di tre cosplayer. Dopo essere arrivati nel parco con un fuoristrada, i tre hanno raggiunto il cantiere e ufficializzato l'inizio dei lavori per Jumanji the Adventure

Gardaland punta su successi cinematografici internazionali e fantastiche esperienze per il rilancio nel 2022. E lo fa con un investimento record per la realizzazione di un'attrazione unica al mondo inspirata alle avventure dei film di Jumanji. È stata infatti posata la prima pietra grazie anche al divertente aiuto di tre cosplayer. Dopo essere arrivati nel parco con un fuoristrada, i tre hanno raggiunto il cantiere e ufficializzato l'inizio dei lavori per Jumanji the Adventure a Gardaland.

«Sarà un investimento importante di oltre 20 milioni di euro per un'attrazione unica sia dal punto di vista scenografico che per l'alto livello tecnologico. E in assoluto la prima a tema Jumanji - ha rivelato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland - Riteniamo che famiglie e teenager la accoglieranno con grande entusiasmo. Alla luce del grande successo della saga cinematografica Jumanji in Italia e nel mondo, siamo sicuri che l'attrazione saprà creare un elevato coinvolgimento emotivo».

L'attrazione Jumanji The Adventure sorgerà proprio nel cuore di Gardaland e sarà una dark ride per avventurieri di ogni età caratterizzata da una storia coinvolgente ed emozionante, una vera e propria missione per salvare il regno di Jumanji da una maledizione. I visitatori affronteranno la giungla di Jumanji a bordo di un veicolo a forma di jeep e si faranno strada tra pericolosi animali, ostacoli di ogni tipo e un potente gigante di pietra, che cercherà in ogni modo di fermarli. Sarà una gara contro il tempo, con l'importante obiettivo di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa.