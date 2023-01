Neve anche a bassa quota, viabilità rallentata. Protezione civile mobilitata

In azione i mezzi spargisale e sgombraneve per liberare le strade. Sulla SP 35, da Montorio a San Rocco, mezzi pesanti senza catene hanno più volte bloccato il traffico

Le previsioni meteo sono state esatte. «Giovedì possibili nevicate anche in pianura», era stato preannunciato. Ed oggi, giovedì 19 gennaio, la neve si è vista in gran parte della provincia di Verona. La quota della neve si abbassata anche sotto i 500 metri, in questa mattina, e molti comuni si sono ritrovati con le strade e i tetti imbiancati.

Fiocchi bianchi si sono visti in zona lago, come ad esempio a Peschiera del Garda, nel Villafranchese e a Bussolengo. Neve anche in Valpolicella e in minor quantità anche in città e nell'Est Veronese dove si è alternata alla pioggia. Abbondante nevicata, invece, in Lessinia dove in alcuni punti i cumuli hanno superato anche in trenta centimetri.

E la neve ha reso molto più complicata la viabilità sulle strade veronese. Diverse le auto finite fuori strada, anche se non si segnalano incidenti gravi. Alcuni automobilisti hanno poi scelto di fermarsi ai bordi delle carreggiate attendendo delle condizioni meteo più sicure per la guida. I mezzi di Amia sono in azione nel capoluogo per spargere sale e sciogliere così il ghiaccio che rende scivoloso l'asfalto, ma già dalla notte scorsa sono all'opera anche i 47 mezzi spargisale e sgombraneve della Provincia di Verona. E anche la protezione civile è intervenuta in supporto in più comuni (Marano, Sant’Anna d’Alfaedo, Castelnuovo e Pastrengo). Tutti i gruppi sono stati attivati dall'unità operativa di protezione civile della Provincia per altre eventuali emergenze.

Tra le principali criticità vibilistiche si segnalano quelle registrate sulla Strada Provinciale 35 "delle Mire" che sale da Montorio verso San Rocco, a causa soprattutto di mezzi pesanti privi di catene che hanno a più riprese bloccato o rallentato il traffico. Il suggerimento è quindi di montare le catene sulle strade innevate con pendenze sensibili e si ricorda l’obbligo, lungo le Strade Provinciali, dell'uso degli pneumatici invernali o della presenza a bordo del veicolo degli appositi dispositivi previsti dalla normativa.