'Ndrangheta negli appalti ferroviari, 15 arresti col supporto dei finanzieri veronesi

I militari della Guardia di Finanza di Verona hanno fornito supporto ai colleghi dei nuclei di polizia economico finanziaria di Milano e Varese in un'indagine che oggi, 11 febbraio, ha portato a 15 arresti, 11 in carcere e 4 ai domiciliari, e al sequestro di beni e denaro per un valore complessivo di sei milioni e mezzo di euro. Gli arresti ed il sequestro sono stati ordinati dal gip di Milano e l'inchiesta è stata coordinata dalla Dda meneghina (Direzione distrettuale antimafia). Gli arrestati, infatti, sono ritenuti membri di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di natura fiscale e fallimentare. Il gruppo criminale sarebbe stato radicato nel territorio lombardo e avrebbe operato nel settore dell'armamento e della manutenzione della rete ferroviaria italiana, agevolando la cosca Arena-Nicoscia della 'ndrangheta di Isola Capo Rizzuto.

Gli arrestati sarebbero stati tutti vicini alla 'ndrina crotonese e, tramite dei prestanome, avrebbero avuto il controllo di una rete di società. Imprese che poi vincevano bandi indetti da Rfi (coinvolta in questa vicenda solo in quanto vittima) o da ditte controllate da Rfi per eseguire lavori di armamento e manodopera tra Lombardia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. I loro profitti illeciti sarebbero nati da frodi che avrebbero fatto figurare come distacco di manodopera quella che di fatto era pura somministrazione di lavoro. A queste si sarebbero poi aggiunte anche l'evasione fiscale e le compensazioni con falsi crediti Iva. Un guadagno illecito milionario riciclato poi all'estero.

E le indagini hanno anche rivelato che i membri dell'associazione a delinquere avrebbero aiutato la 'ndrina Arena mantenendo gli 'ndranghetisti incarcerati e le loro famiglie e procurando falsi contratti di assunzione per coloro che avevano avuto problemi in modo tale da fargli ottenere dei benefici.