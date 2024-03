Nei padiglioni di Veronafiere visitatori da tutta Italia per il Model Expo

Con pochi commenti negativi e tanta soddisfazione si è conclusa ieri, 10 marzo, a Veronafiere la due giorni del Model Expo Italy, rassegna che si è confermata punto di riferimento per gli amanti del modellismo e dei giochi.

Tanti i visitatori venuti da tutta Italia alla ricerca di novità, di qualche acquisto vantaggioso o anche solo di qualche ora di divertimento. E la maggior parte del pubblico è uscita dai padiglioni scaligeri contenta. Qualcuno ha storto il naso per il prezzo del biglietto d'ingresso, mentre altri si aspettavano delle chicche in più da parte degli espositori. Ma, almeno rispetto all'anno scorso, l'offerta è stata maggiore ed anche lo spazio a disposizione è stato necessariamente ampliato.

Tra le dieci aree tematiche, quella ha raccolto i maggiori apprezzamenti è stata la Brick Arena, dove si è potuto passeggiare tra meravigliose riproduzioni fatte con i mattoncini Lego. Riproduzioni di opere reali o del passato, come le Torri Gemelli o alcune ville venete, oppure di paesaggi e costruzioni immaginarie. In più, la fantasia dei visitatori (soprattutto i più piccoli) è stata stimolata dai tavolini in cui ognuno poteva sedersi e sbizzarrirsi in libere costruzioni con i tanti mattoncini messi a disposizione.

Tra gare e dimostrazioni, le aree dedicate alle varie forme del modellismo sono state i punti più attrattivi per gli appassionati, che hanno potuto soddisfare la loro curiosità tra droni e riproduzioni in scala di auto, camion, macchine da lavoro, treni e navi.

Nel Play District tutti si sono potuti mettere in gioco, prendendo in mano sabbia cinetica o joystick per videogame vecchi e nuovi, oppure sedendosi a scoprire la grande varietà dei giochi da tavolo. Il palco nel Play District è stato di sicuro un'attrattiva, in particolare con le esibizioni di Giorgio Vanni e di Cristina D'Avena, ma in alcuni casi ha disturbato chi voleva semplicemente godersi un gioco. In altre fiere del settore, una soluzione è stata trovata allestendo il palco degli eventi all'esterno dei padiglioni. Soluzione che potrebbe essere replicata anche a Veronafiere.

Un po' sacrificati, infine, gli spazi del Creativity Village per il fai da te e per la 64esima edizione dell'Elettroexpo, in cui però non sono i visitatori.