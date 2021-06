Più di 300 vetture d'epoca all'ombra dell'Arena, la Mille Miglia torna a Verona

Torna la Mille Miglia e torna a Verona, con Piazza Bra che per l'occasione diventerà un museo a cielo aperto.

Sabato prossimo, 19 giugno, 375 vetture d'epoca arriveranno al cospetto dell’Arena. Il programma prevede alle 11 l'arrivo delle prime 100 auto iscritte al Ferrari Tribute, mentre la prima vettura storica farà il suo ingresso in Piazza Bra, arrivando da Corso Porta Nuova, per le 12.15. I concorrenti sosteranno per il pranzo sul Liston e poi ripartiranno per arrivare a Brescia.

«Il 19 giugno sarà per Verona il giorno emblema del 2021, con un'edizione storica della Mille Miglia che, per la prima volta, inverte il giro e si ferma nella nostra città - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Sabato faremo la storia, non solo di questa corsa automobilistica, ma della ripartenza nazionale con l’inaugurazione del festival lirico in Arena, di OperaWine e con la prima fiera in presenza, il MotorBike Expo. Uno sforzo organizzativo incredibile per gestire quattro grandi eventi. Un lavoro immane che sarà il simbolo della ripartenza. Anche per questo, nell’incertezza totale dei mesi scorsi, abbiamo spinto per essere pronti. E abbiamo deciso di coinvolgere i ristoratori del Liston che ospiteranno gli equipaggi, un segno di vicinanza alle nostre attività, una scelta fatta quando tutto era ancora chiuso».

«Impiegheremo 130 agenti e ufficiali per la storica giornata del 19 giugno - ha aggiunto Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona - Le strade interessate saranno pressoché quelle del Giro d’Italia, con il tratto finale di Corso Porta Nuova che verrà chiuso al traffico civile con la deviazione in Piazza Cittadella. Piazza Bra sarà ovviamente chiusa e gestita con un dettagliato Piano della Sicurezza».

«Non posso nascondere una grande soddisfazione per il ritorno della Mille Miglia in Piazza Bra a quattro anni dall'ultima volta, nel 2017 - ha commentato il presidente dell'Automobile Club Verona Adriano Baso - Sarà un'occasione speciale che ci permetterà di tornare a vivere la Freccia Rossa nel salotto della nostra città».