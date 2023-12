Messa di Natale delle Penne Nere. «Prenderci per mano per una pace universale»

La basilica di San Zeno, a Verona, ha ospitato ieri mattina, 17 dicembre, la tradizionale messa di Natale delle Penne Nere veronesi. La celebrazione, in una basilica gremita di alpini, è stata presieduta da monsignor Giuseppe Zenti, vescovo emerito, e officiata anche dall’abate di San Zeno don Gianni Ballarini e dal cappellano sezionale don Rino Massella.

L'appuntamento saluta un anno che ha visto gli alpini veronesi continuare ad essere un presidio forte e solidale, capillarizzato su tutto il territorio. Anche nel 2023, le Penne Nere veronesi sono state presenti nei teatri del bisogno sia a livello locale che nazionale. I volontari di protezione civile sono intervenuti tempestivamente tra Emilia Romagna e Toscana nelle città e nei paesi colpiti duramente da alluvioni e da dissesti idrogeologici. E l’ultima, in ordine di tempo, mobilitazione di decine e decine di alpini è stata imposta dalla piena dell’Adige di ottobre quando i volontari hanno sorvegliato sull’ondata d’acqua schierando paratie e sacchi di sabbia affinché passasse senza causare danni al territorio. A tutto ciò vanno aggiunge le attività che i gruppi svolgono localmente, attorno alle baite che sono tornate a vivere a pieno regime dopo gli anni bui della pandemia.

«Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno», ha esordito così, citando Gianni Rodari, il presidente di Ana Verona Maurizio Trevisan nel suo messaggio vocato alla pace. «Che bello se riuscissimo tutti a prenderci per mano per una pace universale - ha proseguito Trevisan - Purtroppo, dalla storia non abbiamo imparato nulla. È anche compito nostro, dunque, continuare a far memoria e a gridare affinché la pace non rimanga un sogno ma diventi realtà. Questo 2023 è stato il primo anno del mio mandato: mesi intensi, di costruzione. E i prossimi non saranno da meno, continueremo a lavorare in gruppo, per la collettività e con spirito di servizio, dimenticando gli individualismi ed evitando l’isolamento territoriale».

La messa, animata dai brani intonati dal coro Ana "Tremonti” di Montecchia di Crosara, è stata preceduta e seguita dal corteo alpino che ha sfilato lungo la piazza. Il gonfalone della città di Verona ha aperto il corteo cui hanno preso parte anche autorità civili e militari tra cui l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, il presidente della Provincia Flavio Pasini, numerosi sindaci della provincia, il parlamentare veronese Flavio Tosi, i consiglieri regionali Anna Maria Bigon e Alberto Bozza. E ancora, i vertici della protezione civile provinciale con il consigliere Michele Taioli e il responsabile unità operativa di protezione civile Armando Lorenzini. E sono entrati uno dopo l’altro fino a riempire le navate della basilica anche i gagliardetti dei gruppi veronesi insieme a una numerosa rappresentanza dell'unità sezionale di protezione civile della sezione alpini di Verona.

Al termine delle celebrazioni la festa si è spostata in piazza San Zeno per lo scambio di auguri e un caldo ristoro a base di minestrone, vin brulè e una zuccherata fetta del Pandoro della Solidarietà Alpina, il dolce natalizio con cui le Penne Nere veronesi raccolgono fondi a favore dei progetti di solidarietà che Ana Verona porta avanti.