Un marciapiede in Via Mantovana. «Più sicurezza anche alla fermata del bus»

Presto la trafficata Via Mantovana avrà il suo marciapiede. I 450 metri che collegano la nuova rotonda all'altezza di Villa Baietta, con il confine del Comune di Villafranca saranno dotati di una corsia pedonale protetta. Per la prima volta, l'arteria di collegamento che attraversa Madonna di Dossobuono, potrà essere percorsa a piedi in totale sicurezza. Una garanzia anche per tutti coloro che utilizzano la fermata dell'autobus. Un'opera che i cittadini aspettano da 25 anni.

La giunta comunale di Verona ha approvato in questi giorni il progetto definitivo. E, dopo il progetto esecutivo, saranno messi a gara i lavori. Un cantiere che verrà realizzato nel corso del prossimo anno.

Il passaggio pedonale avrà una larghezza di almeno un metro e mezzo, in modo da consentire il transito anche di carrozzine e passeggini. L’intervento, la cui realizzazione comporta una spesa di 150mila euro, è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023.

«In questa zona della città il marciapiede non è mai esistito - ha commentato l'assessore alle strade Marco Padovani - La sua realizzazione è importante per andare incontro alle esigenze dei residenti, non solo del nostro Comune ma anche di quello limitrofo. Una situazione problematica che ci siamo impegnati a risolvere, anche per mettere in sicurezza chi utilizza la fermata del bus. Proseguono così gli interventi mirati nei quartieri, opere mai fatte prima che risolvono definitivamente alcune importanti criticità».