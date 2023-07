Maltempo: pianta potata dai vigili del fuoco, rischiava di cadere sui binari della Tav

Un cedro del Libano di 30 metri si era inclinato verso la linea ferroviaria ad Alta Velocità in Via Stazione a Castelnuovo del Garda

È cominciato poco dopo le 19.30 di ieri, 22 luglio, ed è terminato all'una di questa notte l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un albero ad alto fusto che rischiava di cadere sui binari dell'Alta Velocità.

A causa del maltempo che in questi giorni ha colpito anche la provincia scaligera, un cedro del Libano alto circa 30 metri si era pericolosamente inclinato verso il binario ferroviario della Tav in Via Stazione a Castelnuovo del Garda.

Con un'autopompa e un'autoscala, i vigili del fuoco sono giunti da Verona e dal distaccamento di Bardolino. E dopo una prima valutazione del caso, hanno lavorato per mettere in sicurezza la pianta che è stata sfoltita dei rami che penzolavano dal lato ferroviario e successivamente portata ad un altezza di sicurezza di circa 15 metri.