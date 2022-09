Grandinata sul Garda, tra Bardolino, Affi e Cavaion. Controlli sui danni all'agricoltura

Non solo pioggia ma anche grandine nel pomeriggio di ieri, 29 settembre, nell'area veronese del Lago di Garda. Sono stati colpiti i territori di Bardolino, Affi e Cavaion Veronese. E località che è stata presa più di mira dal maltempo pare sia stata quella di Cavaion.

Limitati i danni, anche se alcune coltivazioni sono state rovinate dalla grandine. Per questo il Consorzio di difesa di Verona (Codive) si è messo in moto subito per analizzare le condizioni dei terreni. «Stiamo verificando se ci sono danni all’agricoltura - ha spiegato il direttore di Codive Michele Marani - Potremo essere più precisi nei prossimi giorni con le verifiche del nostro tecnico. Fortunatamente la stagione è avanzata e la maggior parte delle colture sono state già raccolte. Ancora in qualche zona si sta vendemmiando e raccogliendo olive. La vite e l’olivo sono produzioni tipiche e di pregio locali».