Verona in lutto, città stretta attorno alle famiglie dei bimbi morti nella ghiacciaia

Il sindaco Sboarina ai funerali di Tommaso Saggioro e Michele Mazzuccato, i due bambini di 7 e 8 anni deceduti per il crollo del tetto di una struttura in pietra, a Malga Preta di Sotto. Il ricordo della tragedia anche a Montecitorio

Oggi, 7 luglio, è una giornata di lutto per la città di Verona. Le bandiere degli edifici pubblici sono a mezz'asta per simboleggiare il dolore di un'intera comunità. Oggi è il giorno dei funerali di Tommaso Saggioro e Michele Mazzuccato, i due bambini di 7 e 8 anni deceduti sabato scorso per il crollo del tetto di una ghiacciaia, a Malga Preta di Sotto, nel territorio di Sant'Anna d'Alfaedo. Un evento tragico che dalla Lessinia al capoluogo ha unito tutti nel cordoglio, tanto che anche a Sant'Anna d'Alfaedo oggi è giorno di lutto cittadino.

Ai funerali di Tommaso e Michele, alle 9.30 alla chiesa di Montorio, ha partecipato anche il sindaco di Verona Federico Sboarina, come rappresentante di una città che si vuole stringere attorno alle due famiglie colpite da questa sciagura. Una sciagura che è stata ricordata anche ieri, a Montecitorio, dal deputato veronese Paolo Paternoster. Con le sue parole, Paternoster espresso la vicinanza di tutta la politica locale ai familiari di Michele e Tommaso.