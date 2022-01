Tre lupi ripresi di notte in Valpantena lungo la strada tra Lugo e Grezzana

Ha fatto presto a diventare virale il video realizzato da un camionista che la scorsa notte percorreva la strada tra Lugo e Grezzana. Nonostante la pericolosità di effettuare un filmato con il telefonino mentre si è al volante, il conducente del mezzo pesante ha ripreso tre animali, molto probabilmente lupi, che si aggiravano sulla strada.

Il video ha avuto numerose condivisioni sui social network ed anche il consigliere regionale Stefano Valdegamberi lo ha pubblicato su Facebook, scrivendo: «Lupi a passeggio per le vie di Grezzana, alle porte di Verona». Un modo per tenere alta l'attenzione su un tema che divide. Attualmente, infatti, gli abbattimenti dei lupi sono vietati. Divieto che Valdegamberi, con una sua proposta, vorrebbe far cadere. Per il consigliere regionale, infatti, la presenza dei lupi nel Veronese è eccessiva e questo genera problemi soprattutto per gli allevatori danneggiati dalle predazioni.