Eurocoil si espande, posata prima pietra del nuovo stabilimento

L'azienda di Via Del Glicine a Bovolone ha dato il via ai lavori per la creazione di un'area produttiva di oltre 9mila metri quadrati. Previste 160 nuove assunzioni nei prossimi anni. Già arrivati tanti curriculum

Ieri mattina, 19 gennaio, nella sede dell’azienda Eurocoil, in Via Del Glicine 21 a Bovolone, è stata posata la prima pietra del cantiere che farà sorgere una nuova area produttiva di oltre 9mila metri quadrati, dove lavoreranno oltre 160 nuovi addetti assunti nel giro di circa sette anni.

Un investimento complessivo di 15 milioni di euro sostenuto dalla nuova proprietà, la multinazionale americana Baltimore Aircoil Company (Bac). Il colosso ha in Belgio la sua sede europea ed ha annunciato di voler migliorare la propria capacità produttiva a livello continentale grazie alle competenze e alle conoscenze nel settore fornite da Eurocoil. «Siamo molto felici di aver mantenuto la promessa fatta un anno e mezzo fa - ha dichiarato ieri mattina David Jacobs, vicepresidente di Bac - Crediamo molto in Eurocoil, nei suoi soci fondatori e in tutti i dipendenti che lavorano per questa azienda. L’investimento che abbiamo iniziato oggi è il primo e non sarà l’ultimo, e ci permetterà di ampliare il nostro mercato a livello globale».

«Per noi è un momento emozionante - ha aggiunto Luciano Pasetto, co-fondatore di Eurocoil - Dopo 48 anni di lavoro e dopo 27 di Eurocoil siamo arrivati a una situazione molto interessante per il futuro dell’azienda, sia in termini di potenziale espansione che di miglioramento tecnologico. È arrivato per noi il momento di passare il testimone, ma siamo sicuri che questa è la scelta giusta per tutte quelle persone che hanno contribuito assieme a noi a far crescere e progredire la nostra realtà, ma anche l’intero territorio di Bovolone e non solo».

Dopo la diffusione, nei giorni scorsi, della notizia dell’ampliamento, sono arrivate in azienda decine di curricula con la richiesta di poter lavorare per Eurocoil, una delle principali aziende fornitrici di batterie alettate, condensatori remoti e dry cooler per il mercato europeo della refrigerazione e del condizionamento. «A seguito di questo investimento cresceranno i volumi di produzione e introdurremo una nuova linea di assemblaggio delle componentistiche che già produciamo - ha spiegato l'amministratore delegato e cofondatore Claudio Bittante - Abbiamo bisogno di più personale, specializzato e non, e anche per questo abbiamo già avviato la ricerca. Grazie alla stampa e ai social, la voce si è sparsa velocemente in questi primi giorni dell’anno e siamo stati inondati da decine di curricula. Sicuramente è un bel segnale».

E all'evento di ieri ha presenziato anche Raffele Boscaini, presidente di Confidustria Verona: «Per noi è un piacere vedere aziende che crescono, che rischiano, che investono. È un momento in cui ci sarebbero tutte le scuse per non farlo, invece qui si fa, si crede nel futuro e questo è lo spirito che deve muovere non solo Confindustria le sue imprese associate, ma un po’ tutti. La cosa che più apprezzo di questa operazione è che i fondatori e il grande gruppo internazionale americano hanno trovato una operatività molto fluida e sono convinto che sia un fattore legato alla cosiddetta cultura d’impresa da cui prendere esempio».

Felice anche il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani: «Trovarci qui alla posa della prima pietra che riguarda una realtà di questo tipo, industriale, e sapere che ci sono degli investitori nel mondo che hanno creduto nel nostro territorio e nelle nostre aziende, permettendo il raddoppio dei posti di lavoro nel giro di qualche anno, è davvero motivo di grande soddisfazione».

A curare l’intero progetto di ampliamento è Contec Ingegneria e a garantire tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sarà Contec Aqs, entrambe le divisioni fanno parte di gruppo Contec, gruppo di consulenza tecnica fondata a Verona nel 1962. «L’intervento è sfidante per i tempi di fine lavori richiesti dal committente perché sono piuttosto contenuti e sono frutto di un cronoprogramma che prevede la consegna entro circa un anno, ma siamo certi di riuscire - ha commenta Paolo Cossato, direttore tecnico di Contec Ingegneria - Particolarmente curato il tema della sostenibilità con l’ambizioso obiettivo di ottenere la certificazione Leed Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), eccellenza nel campo della progettazione in termini di efficienza energetica ed ambientale».

Alla cerimonia erano infine presenti anche Nicola Baldo, consigliere della Camera di Commercio di Verona, e l’assessore all’edilizia privata, urbanistica ed ccologia di Bovolone Emanuela Brunelli.