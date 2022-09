Da Zevio parte il tour de La Grande Sfida. «Proviamoci, insieme»

Saranno poi toccati Sona, Lavagno e Verona per visitare tutti e quattro i distretti dell'Ulss 9 Scaligera, che sostiene l'iniziativa giunta alla 27esima edizione ed incentrata sull'inclusione di persone con disabilità

Zevio, Verona, Lavagno e Sona. Saranno queste le tappe de "La Grande Sfida on tour", manifestazione giunta alla 27esima edizione e mirata all'integrazione di ragazze e ragazzi con disabilità nelle attività di tutti i giorni. Quattro centri, uno per ogni distretto dell'Ulss 9 Scaligera che anche quest'anno sostiene l'iniziativa a cui collaborano i Comuni coinvolti insieme ad associazioni, scuole, commercianti e parrocchie.

Il "tour" parte domani, 13 settembre, a Zevio dove proseguirà fino al 17 settembre. Poi sarà la volta di Sona, dal 20 al 24 settembre; poi Lavagno, dal 26 settembre all'1 ottobre, in contemporanea con Verona, dal 27 settembre al 9 ottobre. A Zevio e Verona saranno organizzate delle "street gallery", ovvero delle mostre di manufatti artistici realizzati da persone con disabilità. Le opere saranno visibili nei negozi e negli esercizi pubblici di Zevio e Verona. E in tutte e quattro le tappe si rinnoverà la campagna "Anch'io sono capace", in cui giovani con disabilità affiancheranno negozianti e ambulanti dei vari mercati nelle giornate di lavoro.

"La Grande Sfida on tour" è stata presentata oggi nella sede della direzione generale dell'Ulss 9 Scaligera. Oltre ai rappresentanti dei quattro Comuni interessanti, erano presenti il presidente della onlus La Grande Sfida Roberto Nicolis (video), la referente organizzativa de La Grande Sfida Alessandra Previdi ed il direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 9 Raffaele Grottola. «Come Ulss 9 sosteniamo da sempre La Grande Sfida - ha commentato Grottola - perché include persone con disabilità in attività sportive ed in eventi speciali che esaltano l'iniziativa e pongono l'attenzione di tutti su questo importante progetto».