Internazionali di Tennis di Verona, Cecchinato: «Spero di essere protagonista»

Vuole vivere da protagonista gli Internazionali di Tennis di Verona, Marco Cecchinato (vedi video). L'atleta italiano vuole arrivare fino in fondo ad un torneo che inizia oggi, 11 luglio, e si concluderà domenica.

Questa mattina, in programma le ultime partite di qualificazione al tabellone principale e poi da questo pomeriggio si parte con le prime gare del torneo vero e proprio. Un torneo che si gioca sulla terra rossa del Circolo Tennis Scaligero e che ha un montepremi che supera i 45mila euro.

Cecchinato non scenderà in campo nella giornata di oggi e il suo primo avversario sarà l'argentino Thiago Augustin Tirante. E nella sua intervista, il tennista italiano non ha solo elogiato l'organizzazione del torneo veronese, ma ha anche speso belle parole per i giovani che si stanno mettendo in luce. Giovani che hanno dato battaglia per qualificarsi.



(Crivellato)

Tra le partite di qualificazione si è visto il francese Jacquet che ha vinto per 2 a 0 contro l'italiano Crivellaro, mentre Brancaccio ha avuto la meglio su Galoppini per 2 a 0. Stesso risultato con cui Ruggeri ha superato Potenza. Di Natale ha perso per 2-6 e 6-7 contro l’italiano Bellucci, il quale ha sfruttato al meglio il suo servizio. E nel derby tra gli italiani Capecchi e Maestrelli, quest'ultimo ha avuto la meglio per 6-4 e 6-2. Langmo sotto di un set (2/6) con Vatutin, si è invece ritirato per un infortunio all'anca.

Nelle altre sfide di qualificazione Kym si è imposto su Medjedovic per 7-5 e 3-1 dopo quasi due ore di gioco e il ritiro da parte del serbo. Bertola ha vinto per 6-2 e 6-3 su Giustino e Gigante ha avuto la meglio per 6-4 e 6-3 su Oradini. E proprio Matteo Gigante è uno dei giovani più promettenti del tennis italiano e contro Oradini ha disputato un match regolare con pochi errori.

Niente da fare invece per il veronese Seghetti, battuto da Sultanov per 6-1 e 6-3. Contro l'esperto uzbeko, il sedicenne portacolori dello Circolo Tennis Scaligero ha comunque lottato come un leone e l'auspicio è che questo match aiuti il suo percorso di crescita.