Folle inseguimento in paese, un furgone prova a seminare i carabinieri: il video diventa virale

È circolata in fretta la notizia via social di un inseguimento che nella nella serara di giovedì avrebbe avuto luogo tra Bussolengo e San Vito.

Il video è presto diventato virale su WhatsApp ed è arrivato anche alla nostra redazione: girato da un residente della zona, mostra un furgone bianco filare via ad alta velocità, con le gazzelle dei carabinieri alle calcagna.

Nessuna notizia è stata ancora diffusa ufficialmente dall'Arma, ma secondo alcuni testimoni gli occupanti ad un certo punto avrebbero abbandonato il mezzo per cercare la fuga a piedi.