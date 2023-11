L'insegnamento di Caterina e Francesca Santin: «L'inclusione passa anche dallo sport»

«Caterina e Francesca Santin hanno un'energia che può davvero trascinare anche le menti di tante persone che si riempiono la bocca con la parola inclusione, ma che poi non la mettono in atto. Abbiamo dimostrato che è assieme che si vince». Con queste parole Edoardo Rossi, consigliere regionale della Federazione italiana Tennis Padel (Fitp) ha consegnato la tessera della federazione a Caterina e Francesca Santin, le due gemelle 21enni di Salizzole che con la loro associazione «La Bottega dei talenti» hanno regalato al Tennis Club di Nogara un pomeriggio di giochi e di sport a tante famiglie. Un modo per insegnare con i fatti che cosa davvero sia l’inclusione, la quale può essere veicolata anche attraverso lo sport.

Dopo aver girato, da vere "maestre di inclusione", le scuole materne paritarie della Fism con il loro progetto per insegnare ai bimbi il valore della diversità, il potente messaggio delle due ragazze con disabilità è approdato in un altro ambiente frequentato dai giovani, un circolo sportivo. E in centinaia hanno risposto al loro invito prendendo in mano la racchetta o tuffandosi nei giochi e nei percorsi guidati, studiati dalla Bottega dei talenti per dimostrare come, indipendentemente dalla disciplina sportiva preferita, siamo tutti uniti nello sport.

«Caterina e Francesca sono la testimonianza di ciò che rappresenta il progetto del Turismo sociale e inclusivo nel Veneto - ha sottolineato Maurizio Faccincani in rappresentanza dell’Ulss 9 Scaligera, che ha concesso il suo patrocinio all’iniziativa - Il messaggio che vogliamo dare soprattutto ai più giovani è di avvicinarsi allo sport, per voi vivere nella vita, quotidianamente, questo messaggio di inclusione».

Un messaggio condiviso anche dal sindaco di Nogara e presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini: «Siamo vicini a queste ragazze perché anche attraverso di loro desideriamo creare un circuito virtuoso di inclusività, importante per l’intera società: le barriere devono sparire, e mi riferisco anche e soprattutto a quelle mentali».

«Crediamo che l’inclusione non debba avere confini - ha concluso il papà di Caterina e Francesca, Sergio Santin (nel video) - ecco perché abbiamo coinvolto il mondo dello sport. Come dicono Caterina e Francesca, ognuno di noi ha il proprio talento. Non importa quale esso sia, l’importante è scoprirlo e, soprattutto, metterlo a disposizione degli altri».