A fuoco cucina di una casa, svenuti due cani. Pompieri li salvano e spengono il rogo

Incendio in Via Casa Zamboni a Negrar. Fumo e calore sprigionati dalle fiamme hanno fatto perdere i sensi ai due animali, portati poi fuori dai vigili del fuoco e rianimati con una bombola d'ossigeno

Alle 9 di questa mattina, 11 gennaio, un appartamento ha preso fuoco in Via Casa Zamboni a Negrar. Le fiamme hanno interessato la cucina dell'immobile, posto al primo piano del piccolo stabile, e sono state spente dai vigili del fuoco. Con due mezzi, sei pompieri da Verona hanno raggiunto Negrar e sono entrati nell'immobile dal balcone per spegnere i mobili della cucina che avevano preso fuoco.

Al momento dell'incendio, i padroni di casa non erano presenti ma nell'abitazione c'erano due cani. Il fumo e il calore sprigionati dalle fiamme avevano fatto perdere i sensi ai due animali. I vigili del fuoco li hanno individuati, li hanno portati all'esterno ed hanno usato una bombola di ossigeno per rianimarli.

Nel frattempo, i proprietari della casa sono arrivati sul posto e, dopo il salvataggio dei pompieri, hanno portato i loro cani in una clinica veterinaria per ulteriori cure.

L'intervento dei pompieri si è concluso alle 11.15 con la messa in sicurezza dell'appartamento. La casa ha riportato danni strutturali e per questo è stata dichiarata inagibile.