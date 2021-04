Vandali appiccano fuoco sotto tubi del gas scoperti in un condominio Agec

Non passa giorno che i palazzi Agec di Verona non facciano discutere. Rientrato l'allarme per l'acqua potabile nelle case di Via Faliero, martedì scorso, 13 aprile, ignoti hanno appiccato un piccolo rogo all'ingresso del condominio tra Via Dandolo e Via Maddalena, in zona Saval. Le fiamme potevano essere altamente pericolose perché vicine alle nuove condutture del gas, le quali sono ancora scoperte.

Il fatto che le tubature del gas fossero scoperte era stato segnalato ad Agec a febbraio dal consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini, a cui era stato risposto con l'impegno di proteggere le nuove condotte del gas con «coperture in lamiera zincata coibentata e controsoffittature in pannelli di metallo microforati» entro la metà del mese di marzo. «Siamo a metà aprile e la situazione è ancora questa», ha commentato Benini, mostrando le immagini delle tubature scoperte.

«Due sono qui le problematiche riportate alla luce da questo ennesimo grave episodio, attribuibile in prima ipotesi ai soliti vandali e su cui risulta indagare anche la Questura che era sul posto - ha commentato Benini - La prima sono i cronici ritardi nell'esecuzione degli interventi manutentivi. E la seconda sono i vandali che popolano notte e giorno molti condomini Agec, vanificando con i loro comportamenti scorretti e incivili gli sforzi dell'azienda e dei tanti inquilini onesti, impegnati a rendere sempre più dignitosa e confortevole la vita nelle case popolari. Da mesi chiedo che si facciano controlli serrati su chi abita senza un titolo valido nelle case popolari veronesi. E che si facciano rispettare i regolamenti condominiali. Agec ha sostenuto di aver provveduto a richiedere alla polizia municipale di intervenire mediante controlli e presidi negli orari e nei giorni in cui è più probabile che si verifichino questi episodi, per scoraggiarli e se possibile identificare i responsabili. Inoltre, ha annunciato un programma di vigilanza, con un proprio operatore specializzato, per garantire la sicurezza del sito. Tutti impegni che, se mai sono stati attuati, nessuno sembra averlo notato, men che meno i vandali. Agec resta un padrone di casa distratto».