Tetto a fuoco in Via Puglie, pompieri lo spengono e la casa resta agibile

Erano da poco passate le 10 di ieri mattina, 31 dicembre, quando sono arrivate le prime richieste di soccorso alla sala operativa dei vigili del fuoco di Verona, segnalando fiamme che si levavano dalla sommità del tetto di una casa in Via Puglie, nel capoluogo.

Dalla caserma di Verona sono partite diverse squadre e mezzi, tra cui un'autoscala, per intervenire subito sul fuoco e salvaguardare l'abitazione. L'opera mirata delle squadre ha limitato i danni al tetto in legno ad una superficie di circa 10 metri quadrati. Il resto della casa è stato dunque risparmiato dalle fiamme. L'abitazione è rimasta agibile e quindi gli inqulini non sono stati costretti a lasciarla temporaneamente. Solo la mansarda non sarà abitabile, ma solo per il tempo strettamente necessario alla ricopertura definitiva.

Le operazioni sono durate più di tre ore ed hanno impegnato undici vigili.