Spente le fiamme alla casa di riposo di Albaredo, si lavora alla bonifica

Sarà un'altra intera giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Verona alla casa di riposo di Albaredo d'Adige, andata a fuoco ieri mattina, 24 settembre. Dopo aver spento gli ultimi focolai, oggi i pompieri sono alle prese con la bonifica dell'edificio divorato quasi completamente dalle fiamme. E sono all'opera anche per scoprire da dove è nato il rogo.

La struttura del Centro Servizi Anziani Cà dei Nonni, in Via Dei Barcari, era un prefabbricato, costituito in gran parte di legno. Ospitava 83 anziani e al suo interno al momento dell'incendio vi lavoravano 19 operatori. Dunque, circa 100 persone sono state evacuate ieri e tra di loro si sono contati due feriti lievi e cinque intossicati. Le condizioni di tutti, comunque, sono state definite buone e gli ospiti sono stati momentaneamente sistemati all'ex ospedale Chiarenzi di Zevio.

Allo spegnimento dell'incendio, ieri, hanno lavorato circa 30 pompieri dei comandi di Verona, Padova e Vicenza, con tre autopompe, tre autobotti, due autoscale, una piattaforma aerea e tre mezzi leggeri.