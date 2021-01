Durante la scorsa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dell'Industria a Bussolengo per domare le fiamme che avevano avvolto un autoarticolato.

Intervenuti in due squadre con autopompa e autobotte, i pompieri hanno utilizzato la schiuma per estinguere l'incendio che interessava la motrice, contenendo i danni al semirimorchio e salvando il carico.

Le operazioni sono durate in tutto due ore circa.