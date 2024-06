Inaugurata terza sede di Croce Bianca. «Puntiamo a crescere sempre più»

La onlus Croce Bianca ha inaugurato la nuova sede di Bussolengo, nella frazione di San Vito al Mantico. E il taglio del nastro è stato occasione per tenere a battesimo anche i due nuovi mezzi che entrano in forze al parco macchine. Si tratta di un’ambulanza specializzata per le urgenze e di un’auto medica adibita anche a trasporto organi.

Sul territorio, spaziando dal Basso Lago fino alle pendici del Baldo, ovunque la centrale operativa del 118 ne decreti l’esigenza, Croce Bianca copre il servizio di emergenza-urgenza i sabati, le domeniche e tutti i giorni festivi. E in prospetiva, l’assistenza potrebbe estendersi anche durante la settimana.

Gli spazi di San Vito al Mantico vanno ad aggiungersi alla sede storica dell’associazione in San Zeno, in Piazza Bacanal, e ai circa 300metri quadri, su due livelli, del centro operativo a San Massimo, in Via XXIV Giugno, di proprietà del Comune di Verona e dato in concessione gratuita alla onlus.

«Nei fine settimana, i mezzi viaggiano per circa 700 chilometri a testimonianza di un bacino operativo molto ampio e in cui c’è spesso necessità d’intervento - ha spiegato Pier Luigi Verga, presidente di Croce Bianca (nel video) - Grazie all’impegno nell’emergenza-urgenza, puntiamo ora a crescere sempre di più anche nel territorio provinciale. Auspichiamo che questa nuova sede diventi punto di riferimento per la comunità locale».

Nel 2024, l’associazione ha assicurato circa 70mila ore di servizio, di cui 5mila dedicate alla formazione. Croce Bianca si occupa infatti anche dei trasporti sanitari per conto di Ulss 9 e Aoui, di trasporto neonatale con due mezzi specifici dedicati ai piccolissimi pazienti non solo del Veronese ma anche dei territori di Venezia e Mantova, di formazione in aziende, scuole, associazioni, oltre che di attività di protezione civile e il presidio medico-sanitario durante le serate di extra lirica nell’anfiteatro.

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti, oltre al presidente e ai volontari di Croce Bianca, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi e il parroco di San Vito al Mantico don Domenico Consolini.