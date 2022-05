A San Massimo tagliato il nastro della nuova sede operativa di Croce Bianca

Lo stabile di Via XXIV Giugno è di proprietà del Comune che lo ha ceduto in concessione gratuita alla onlus, la quale è impegnata nei lavori di sistemazione

Un'attesa lunga anni che si è conclusa questa mattina, 29 maggio, con un felice epilogo. L'associazione di pubblica assistenza Croce Bianca ha tagliato il nastro della nuova sede operativa di San Massimo, a Verona. Si tratta dei circa 300 metri quadri, su due livelli, di uno stabile di Via XXIV Giugno di proprietà del Comune, ceduto in concessione gratuita alla onlus.

Con i suoi circa 300 soccorritori volontari attivi, Croce Bianca è stata operativa anche oggi in occasione del Giro d'Italia e degli Heroes in Arena.

Il breve appuntamento di questa mattina ha comunque sancito simbolicamente il via ai lavori e il conto alla rovescia per l'effettiva entrata in funzione della nuova sede, in programma entro luglio. La sede sarà il cuore operativo dell’associazione e ospiterà gli uffici, i corsi di formazione e di abilitazione all'uso del defibrillatore, le camere per i volontari in servizio, il magazzino e gli spogliatoi.

L'edificio è già a disposizione di Croce Bianca e i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e predisposizione degli spazi interni si chiuderanno indicativamente entro alcune settimane. Si tratta di un intervento piuttosto oneroso, che prevede anche il rifacimento degli impianti, di cui si fa carico l’associazione.



(Verga e Sboarina al taglio del nastro)

«Si tratta di spazi per noi fondamentali, che arrivano dopo anni di attesa e molte peripezie, grazie all’intervento e all’impegno diretto del sindaco Federico Sboarina e dell’amministrazione, che ci teniamo davvero molto a ringraziare - ha spiegato il presidente di Croce Bianca Pier Luigi Verga - Facciamo poi appello a tutte le istituzioni o i privati che intendano dare una mano. Stiamo sistemando la sede con lavori piuttosto onerosi e siamo sempre alla ricerca di nuovi fondi e risorse».

«Sapere che ci sono tanti volontari e tante persone che accorrono in aiuto è molto importante ed era giusto che ci fosse per Croce Bianca una sede all’altezza per svolgere in modo sempre più efficiente e coordinato questo servizio», ha aggiunto Sboarina.