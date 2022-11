Con 353 nuovi posti auto allargato parcheggio dell'ospedale Fracastoro

È stato inaugurato oggi, 18 novembre, a San Bonifacio il nuovo parcheggio dell'ospedale Fracastoro.

I lavori di adeguamento dell'area, cominciati a inizio 2021, hanno interessato una superficie complessiva di 13.240 metri quadrati, per un costo complessivo di 813mila euro più Iva. L’ampliamento, suddiviso in due fasi, ha permesso di ricavare 353 ulteriori posti auto, oltre ai 230 già presenti in precedenza, per un totale di 583 posteggi.

Presenti al taglio del nastro, l'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin, il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, il sindaco di San Bonifacio Giampaolo Provoli, il presidente della conferenza dei sindaci dell'Ulss 9 Gianluigi Mazzi, il presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto e numerosi altri sindaci e amministratori del territorio veronese.

«L'ospedale di San Bonifacio serve un territorio importante - ha dichiarato l'assessore Lanzarin - La Regione pone molta attenzione su investimenti e innovazione, ma è fondamentale anche garantire che gli spazi esterni siano accessibili e comodi, a favore dell’utenza».

«Si chiude una parentesi iniziata prima della pandemia - ha affermato il dottor Girardi - Abbiamo inaugurato un'opera importante per tutta la comunità del Sanbonifacese, che rivoluziona la fruibilità dell’ospedale».

Grande la soddisfazione del sindaco Provoli, che ha ricordato come otto anni fa la sua seconda delibera sia stata proprio per adibire il terreno a parcheggio. «Un iter complesso - ha dichiarato il primo cittadino di San Bonifacio - che oggi si conclude. Questo parcheggio è fondamentale per gli utenti del nostro ospedale, che interessa 150mila abitanti. Un posteggio che va anche a migliorare la viabilità cittadina e che sarà collegato anche a un percorso ciclopedonale dedicato».