Due nuove rotatorie sulla SP8. «Risolto grande problema di sicurezza»

Sono state inaugurate ieri, 28 ottobre, le due rotonde sulla Strada Provinciale 8 "Direttissima del Baldo" di Caprino Veronese in direzione Costermano. Un intervento fondamentale per aumentare la sicurezza su una strada in cui si sono verificati negli anni scorsi tanti incidenti, anche mortali.

L'intervento è stato realizzato con i contributi derivanti da Regione Veneto e Provincia di Verona per un importo pari a oltre un milione di euro. E in occasione del taglio del nastro, avvenuto nella rotatoria allo svincolo per Ceredello, è stato annunciato anche il via ai lavori di ristrutturazione della scuola primaria di Pesina.

«È una giornata importante per noi perché dopo tanto tempo vediamo realizzato quello tutti possiamo chiamare un sogno - ha commentato la sindaca di Caprino Paola Arduini (nel video insieme ad Elisa De Berti) - L'iter è stato lungo e siamo riusciti ad arrivare fino a qui grazie al fondamentale intervento della Provincia di Verona e della Regione Veneto che ringrazio sentitamente». E l'assessore comunale ai lavori pubblici Davide Mazzola ha aggiunto: «Quest’opera va a risolvere un grande problema di sicurezza per Caprino e per i comuni limitrofi. Vorrei infatti che si ricordassero tutte le persone che su questa strada hanno perso la vita. È stata fondamentale la collaborazione tra enti pubblici. Quando abbiamo chiesto di avere un aiuto perché con i fondi comunali non ce l’avremmo fatto, Regione e Provincia non si sono tirate indietro. Oltre alle due rotatorie, abbiamo realizzato una pista ciclabile che andremo ad appaltare entro l'anno. La pista dalla rotatoria all'intersezione con Ceredello porterà verso la frazione di Pesina». La frazione dove appunto sono iniziati i lavori alla scuola primaria, finanziati con quasi 2 milioni di euro dal Pnrr.

All'inaugurazione, per la Regione Veneto era presenta la vicepresidente Elisa De Berti, che ha detto: «A meno di un anno dalla posa della prima pietra, inauguriamo due opere infrastrutturali fortemente volute dal territorio. Due interventi importanti realizzati in sinergia con l'amministrazione comunale e provinciale a dimostrazione, ancora una volta, che la collaborazione tra enti ha ricadute positive per la collettività».

Mentre per la Provincia di Verona, il vicepresidente Luca Trentini ha sottolineato: «Quest'opera è importante non solo per Caprino, la sicurezza delle strade è un patrimonio di tutti. Come Provincia continueremo a investire in questo. Abbiamo già previsto due stanziamenti di bilancio di 20 milioni e 10 milioni di euro. L’attenzione deve mettercela anche chi le usa le strade, è vero. Ma prima di tutto siamo noi a doverle metterle in sicurezza».