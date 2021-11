A Verona per una settimana si può andare "In Farmacia per i bambini"

Da oggi e per sette giorni, in tutte le 111 farmacie scaligere, è possibile acquistare prodotti per l'infanzia e donarli alle associazioni che assistono le famiglie in difficoltà

Prende il via oggi, 15 novembre, la settimana di solidarietà "In Farmacia per i bambini", organizzata da Fondazione Rava-Nph Italia in collaborazione con Comune di Verona, Federfarma e Ordine dei farmacisti. Per sette giorni in tutte le 111 farmacie scaligere, sarà possibile acquistare prodotti per l'infanzia e donarli alle associazioni che assistono le famiglie in difficoltà. Volontari e farmacisti saranno a disposizione dei veronesi per consigliarli all'acquisto utile, in base alle possibilità di ciascuno. Bastano, infatti, pochi euro per comprare farmaci pediatrici da banco, prodotti baby care, alimenti per l’infanzia e partecipare così alla maratona solidale.

Nella scorsa edizione, la solidarietà veronese ha raccolto 9mila prodotti sanitari per l'infanzia. E l'edizione 2021 vede il ritorno di tanti volontari: gli studenti dell'Istituto Seghetti di Verona, i farmacisti volontari in protezione civile, Rotary Club Verona, Rotaract e Lions Re Teodorico. Tutti accoglieranno i cittadini in farmacia illustrando le finalità della raccolta socio-sanitaria alla quale si può partecipare anche con pochi euro.

Quest’anno si registra, inoltre, il primo esempio di volontariato aziendale con la partecipazione dei dipendenti dell’azienda scaligera Th.Khol che nella mattinata di sabato 20 novembre, Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia, si recheranno in alcune farmacie veronesi per supportare la raccolta.

Tutti i prodotti raccolti andranno a 18 realtà di città e provincia, tra cui otto Centri Aiuto Vita (sedi di Verona, Caldiero, Nogara, Legnago, Villafranca, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Cologna Veneta), l'associazione Il Castello dei Sorrisi onlus (Castel D’Azzano), A tutto tondo onlus (Grezzana), Istituto Don Calabria di Verona, la Società San Vincenzo De' Paoli di Verona, Casa Famiglia Santa Chiara facente parte della rete delle comunità Papa Giovanni XXIII (Roncà), Centro per la Famiglia “La Rete” (piccole suore della Sacra Famiglia) di Cerea, Abeo, Associazione Spazio Aperto, Casa Betania (Salizzole) e Filo Continuo (Pescantina).

Verona è la terza città italiana per partecipazione delle farmacie immediatamente dopo Torino, con Milano in testa. Il Veneto che si trova al secondo posto dopo la Lombardia, conta 267 farmacie partecipanti, cui sono abbinati 71 enti socio-assistenziali. A livello nazionale sono 2.100 le farmacie partecipanti abbinate a 750 enti socio assistenziali.

«Questa raccolta a Verona ha sempre dato risultati significativi - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Le dimostrazioni di generosità e sensibilità dei veronesi sono sempre un grande orgoglio, sono certo che anche quest’anno la risposta sarà importante. L’emergenza Covid ha visto le nostre farmacie impegnate in prima linea, a fianco alle altre istituzioni per dare una risposta concreta e immediata ai cittadini, un’alleanza fortissima che prosegue. Il tutto per intercettare i bisogni della nostra città e aiutare concretamente chi ha realmente bisogno ed è in difficoltà».

«È una costante crescita partecipativa quella delle farmacie veronesi che si mobilitano per aiutare i bambini in stato di bisogno della nostra provincia - ha spiegato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - Anche quest’anno la raccolta si prolungherà per più giorni al fine di evitare assembramenti e offrire la possibilità di donazione a quanti più cittadini sensibili. La novità 2021 riguarda il volontariato aziendale con la messa a disposizione dei dipendenti di una impresa scaligera a fianco di tutti gli altri volontari che finalmente, dopo l’emergenziale edizione del 2020, ritornano nelle farmacie con il loro prezioso contributo».

«Quando siamo partiti nel 2013, le farmacie coinvolte a livello nazionale erano 330, oggi superiamo abbondantemente le duemila - ha dichiarato, collegata da Milano, Emanuela Ambreck, coordinatrice del progetto "In Farmacia per i bambini" della Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus - Così come gli enti assistenziali a cui verranno distribuiti i prodotti raccolti sono passati da 80 a più di 800. Uno degli obiettivi dell’iniziativa era proprio quello di creare una rete su tutto il territorio nazionale, i numeri ci dicono che ci siamo riusciti. E Verona, con le sue farmacie e istituzioni ha contribuito molto».

«Un'iniziativa che dà sicuramente lustro alla nostra categoria - ha aggiunto il presidente Federico Realdon, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Verona - e che a Verona è contraddistinta da un numero considerevole di farmacie e farmacisti aderenti. Siamo orgogliosi di aiutare il progetto di Fondazione Rava, aprendo le porte alla solidarietà».

«La sanità e la medicina territoriale sono state fortemente piegate dalla pandemia, ma non sconfitte - ha affermato il farmacista e consigliere comunale Gianmarco Padovani - Uno dei motivi per i quali hanno risposto fortemente, è stato grazie all’operato della categoria dei farmacisti, che si è contraddistinta nei vari momenti consecutivi per prestare soccorso, aiuto e condivisione di intenti. Grazie a Fondazione Rava la solidarietà locale supera i confini nazionali e arriva in tutto il mondo, dove ci sono bambini bisognosi e persone deboli».

«Poter collaborare con questa iniziativa che trova nell’attenzione ai bambini il suo fulcro, è una grande gratificazione al nostro impegno nel volontariato», ha concluso Paolo Pomari, presidente dell'associazione dei farmacisti volontari della protezione civile di Verona.