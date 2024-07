Al Magalini impiantato nuovo dispositivo contro l'insufficienza cardiaca

Per la prima volta in provincia di Verona, a fine giugno, la cardiologia dell'ospedale Magalini di Villafranca, diretta dal dottore Gabriele Zanotto (nel video), ha eseguito l'impianto di un innovativo dispositivo per il trattamento elettrico dell'insufficienza cardiaca refrattaria.

Il dispositivo Optimizer Smart Mini è finalizzato a ottenere la modulazione della contrattilità cardiaca (Cardiac Contractility Modulation - Ccm) e consente il progressivo miglioramento della contrattilità del cuore mediante la stimolazione del muscolo cardiaco con impulsi elettrici ad alto voltaggio.

Questa modalità di stimolazione non regola il battito del cuore, come avviene per i pacemaker, ma determina una rimodulazione del metabolismo del calcio. Nel cuore disfunzionante del paziente scompensato si verifica nel tempo una riduzione dell’attività dei geni e delle proteine che promuovono il rilascio di calcio nella cellula. La concentrazione intracellulare di calcio si riduce e con essa la capacità della cellula di contrarsi e del cuore di pompare sangue nel sistema circolatorio. Con la stimolazione Ccm si verifica una progressiva riattivazione dei geni e delle proteine che regolano il rilascio del calcio nella cellula, aumentandone la disponibilità con un miglioramento della funzione del cuore e un progressivo aumento della forza di contrazione del muscolo cardiaco, contrastando quindi l’insufficienza cardiaca.

Il dispositivo è proponibile a pazienti con scompenso cardiaco refrattario, con terapia medica ottimizzata senza adeguata risposta clinica, con disfunzione ventricolare, o con mancata risposta ai trattamenti elettrici dello scompenso (come la terapia di resincronizzazione cardiaca) e non sono candidabili al trapianto cardiaco. Lo strumento è dotato di una batteria ricaricabile che garantisce una durata fino a 20 anni, viene posizionato in una tasca sottocutanea e due elettrocateteri conducono l’impulso elettrico fino al ventricolo destro, dove avviene la stimolazione del cuore. E l'intervento di applicazione richiede mediamente 30 minuti con anestesia locale.

I risultati sono che progressivamente la stimolazione inizia a far riprendere la contrattilità del cuore e il paziente vede migliorare il respiro, le forze e in generale la qualità di vita già dai primi giorni dopo l’intervento. Risultati ottimi contro l'insufficienza cardiaca, la quale attualmente costituisce un rilevante problema di salute pubblica. Problema che diventerà sempre più importante a causa dell’invecchiamento della popolazione.

Lo scompenso già ora rappresenta la prima causa di ricovero in ospedale dopo i 65 anni e ne soffrono circa 80mila persone in Veneto e un milione in Italia. Per questi pazienti è importante strutturare una rete di collaborazione tra vari professionisti sanitari che si facciano carico della loro gestione. E a Villafranca è attivo dallo scorso gennaio un ambulatorio dedicato operativo anche tre volte a settimana, in cui collaborano varie figure professionali (geriatri, internisti, nefrologi, medici del laboratorio, radiologi e anestesisti) e con possibilità di contatto da parte dei medici di medicina generale dell'Ovest Veronese. Con i medici di base sono stati già organizzati incontri e altri sono in programma da settembre per sensibilizzare sulla tematica, condividere terapie e percorsi gestionali, e puntare a percorsi domiciliari e ambulatoriali per evitare l’accesso al pronto soccorso e il ricovero in ospedale.

Nei pazienti con dispositivi impiantabili sono attivi percorsi di monitoraggio da remoto, nell’ambito di protocolli di telemedicina e altri ne verranno attivati e condivisi con i sanitari operanti sia in ospedale che a livello territoriale.

«Negli ultimi anni - ha commentato il dottor Zanotto - si parla molto di medicina territoriale e di sviluppo di strutture extraospedaliere che saranno chiamate a occuparsi anche dei pazienti affetti da scompenso cardiaco. Farsi carico dei pazienti con scompenso cardiaco attraverso percorsi strutturati e tecnologie avanzate è parte integrante del compito che la cardiologia di Villafranca copre e coprirà sempre di più nei prossimi anni. È importante porre sempre di più al centro dell’attenzione le persone anziane e malate, offrendo loro, oltre alla tecnologia, professionalità, competenza e vicinanza umana».