Il tributo a Ennio Morricone de Il Volo: «Un messaggio di ottimismo all’Italia»

L'Arena di Verona è pronta a far ripartire gli spettacoli dal vivo. Sabato 5 giugno, dal palcoscenico dell'anfiteatro scaligero, il trio de Il Volo celebrerà il maestro Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio scorso. Un evento internazionale che sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Un viaggio tra le più celebri musiche del cinema che sbarcherà anche sulla tv americana Pbs.

La serata vedrà la partecipazione speciale del maestro Andrea Morricone e dell'orchestra diretta dal maestro Marcello Rota.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, da Palazzo Barbieri hanno annunciato la loro unica data per il 2021. Il primo concerto in Italia, da inizio pandemia, che potrà registrare fino a 6mila spettatori. L'Arena di Verona, infatti, grazie a un corposo e dettagliato protocollo già esaminato dal Cts e dall’Iss (Istituto superiore di sanità), ha ricevuto il consenso per portare la capienza oltre le mille persone previste dalle misure governative.

Ad accogliere il trio erano presenti il sindaco Federico Sboarina e l'amministratore delegato di Arena di Verona Srl Gianmarco Mazzi. Collegati in streaming, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo.

E Il Volo, sempre dall’Arena di Verona, sarà il protagonista anche della Festa della Repubblica. Il 2 giugno, dopo il tg delle 20, su Rai 1 andrà in onda la registrazione dell’Inno di Mameli dall’anfiteatro scaligero.

«Avete un grande onore - ha detto il sindaco Sboarina al gruppo - quello di far ripartire gli spettacoli dal vivo all’interno del tempio della musica, il teatro all’aperto più grande del mondo. E la città di Verona è altrettanto onorata di cominciare la stagione dal vivo con tre artisti del vostro calibro internazionale. Lo faremo con migliaia di persone che, finalmente, potranno assistere al concerto in tutta sicurezza. Una data quella del 5 giugno che assume tanti significati e che sarà uno spartiacque. Dall’Arena di Verona tutto potrà ripartire, in particolar modo la musica che è fondamentale nella nostra vita e in quella della nostra città».

«Dall'Arena di Verona, che è un’istituzione - ha aggiunto il direttore Coletta - veicoleremo un messaggio di ripresa. Rai 1 vuole ricordare Morricone, reinterpretato da tre giovani che ritraggono la contemporaneità. Il loro talento meritocratico rappresenta il mondo della speranza, della giustizia e del servizio pubblico».

«Il Volo, negli ultimi anni, ha costellato il palinsesto Rai - ha detto Fasulo - partecipando a tutti i grandi eventi musicali. Ora li vedremo impegnati in questo tributo, per questo abbiamo voluto lasciare loro il palco, senza orpelli di conduzione».

«Aprire la stagione estiva dei concerti con questo omaggio al grande Morricone era la nostra speranza, ce l’abbiamo fatta - ha concluso Mazzi - La situazione di incertezza, fino a qualche ora fa, rendeva tutto complicato. Ora siamo sicuri di poter accogliere anche il pubblico. Resta da chiarire la deroga per il coprifuoco, il biglietto potrebbe valere come autocertificazione per tornare a casa». «Finalmente riprendiamo a cantare - ha detto Piero Barone a nome del gruppo -. Grazie al vostro supporto daremo un messaggio di ottimismo all’Italia. C’è tanta voglia di salire sul palcoscenico e di veder tornare a lavorare tantissime persone e professionisti del settore, dopo un anno davvero difficile».

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 14 maggio, alle ore 16, su www.ticketone.it. Per tutti coloro che hanno già un ticket per il tour «Il Volo - 10 Years Live», rinviato al 2022, sarà riservato un prezzo esclusivo, un'agevolazione valida fino al 20 maggio.

«Il Volo - Tributo a Ennio Morricone» è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e Mt Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl. Il progetto dedicato a Ennio Morricone sarà anche il prossimo impegno discografico de Il Volo, con pubblicazione mondiale per Sony Music.